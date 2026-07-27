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A denúncia, avançada pelo jornal Público, terá cerca de 20 páginas e inclui vários elementos de prova, como mensagens de WhatsApp, capturas de ecrã, registos de chamadas, áudios, vídeo-mensagens e relatos de reuniões realizadas na Cidade do Futebol entre abril e junho deste ano.

O documento entregue às autoridades descreve alegados contactos entre responsáveis ligados à arbitragem e dirigentes desportivos, com referência a informações sobre nomeações que terão sido conhecidas antes da sua divulgação oficial.

Entre os episódios mencionados estarão as nomeações para os jogos Moreirense-Estrela da Amadora, da 32.ª jornada da Liga Betclic, e Estrela da Amadora-Famalicão, da jornada seguinte.

A denúncia surge após a saída de Duarte Gomes do cargo de diretor técnico nacional da arbitragem. O antigo árbitro deixou funções depois de alegar ter recebido informações de um árbitro que levantavam dúvidas sobre o funcionamento do setor.

Antes desta participação na PJ, o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol já tinha analisado uma denúncia relacionada com o presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves.

Esse processo acabou arquivado por falta de indícios suficientes de infração disciplinar. A Federação concluiu que não ficou provado que Luciano Gonçalves tivesse divulgado antecipadamente nomeações ou procurado influenciar resultados desportivos.

A nova participação segue agora para análise da Polícia Judiciária, que deverá avaliar os elementos entregues e decidir se existem fundamentos para abrir uma investigação formal.

Até ao momento, não foram constituídos arguidos nem anunciadas medidas judiciais relacionadas com este caso.

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