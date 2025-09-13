Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Politico, entre eles estão o governador JB Pritzker do Illinois que estuda formas de acumular vacinas contra a Covid. Também a governadora Kathy Hochul de Nova Iorque assinou uma ordem executiva para proteger o acesso a vacinas e a governadora Maura Healey do Massachusetts exige que os seguros de saúde cubram vacinas recomendadas pelo departamento de saúde do estado, independentemente das diretrizes federais.

Também os governadores de Estados como Califórnia, Washington, Oregon e Havai criaram uma coligação para emitir orientações de imunização, enquanto estados do nordeste liderados por Massachusetts estão a planear colaborações regionais para proteger o acesso às vacinas, laboratórios de saúde pública e preparação para emergências. Healey destacou que estão a reconstruir uma infraestrutura de saúde pública que o governo federal de Trump desmantelou.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

As vacinas são populares entre os eleitores, sendo um tema favorável aos democratas: mais de 90% dos democratas, 72% dos independentes e 67% dos republicanos apoiam vacinas, incluindo a obrigatoriedade infantil em muitos estados.

A atuação de Kennedy tem gerado críticas dentro e fora do Partido Republicano, abrindo oportunidade para os democratas antes das eleições de 2026. No entanto, os democratas também enfrentam ceticismo interno e fadiga da população relativamente às restrições da Covid. Há debate sobre como comunicar políticas de saúde de forma eficaz e propositiva, sem se limitar a criticar Kennedy ou Trump.