As imagens, tornadas públicas na quinta-feira, não têm data nem legendas e surgem desprovidas de contexto oficial. Entre elas encontram-se fotografias de frases do romance Lolita, de Vladimir Nabokov, escritas em diferentes partes do corpo de uma mulher.

A divulgação intensifica a pressão sobre o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma vez que o Departamento de Justiça dispõe de menos de 48 horas para cumprir a chamada Epstein Files Transparency Act. A lei, aprovada pelo Congresso e promulgada no mês passado, obriga à divulgação dos documentos relacionados com Epstein, com exceções limitadas.

Durante o verão, a administração Trump enfrentou fortes críticas depois de o Departamento de Justiça ter anunciado que não pretendia divulgar mais ficheiros sobre o caso, contrariando promessas feitas pelo próprio Presidente e por aliados durante a campanha eleitoral.

Trump opôs-se durante meses à legislação que impunha a divulgação dos documentos, mas acabou por mudar de posição quando se tornou claro que o diploma reunia apoio bipartidário suficiente para ser aprovado e a lei foi assinada a 19 de novembro.

Entre as imagens agora divulgadas, uma mostra um excerto de Lolita escrito no peito de uma mulher, enquanto outra apresenta uma passagem do livro inscrita num pé. Fotografias adicionais revelam frases da mesma obra no corpo, no pescoço e ao longo da coluna vertebral de uma mulher.