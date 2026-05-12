Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O programa será integralmente financiado pela Delta Cafés, que passa assim a assumir um papel direto no apoio à investigação científica na área da oncologia. O objetivo é aprofundar o conhecimento sobre os efeitos biológicos do café — uma das bebidas mais consumidas no mundo, logo a seguir à água,, e dos seus múltiplos compostos bioativos, como a cafeína, os polifenóis e outros antioxidantes.

Segundo as duas instituições, a evidência científica disponível aponta já para uma associação positiva entre o consumo de café e vários indicadores relevantes no cancro da mama, incluindo a qualidade de vida, a fadiga, a composição corporal e a interação com diferentes terapêuticas. A investigação agora anunciada pretende clarificar e consolidar estes dados através de estudos conduzidos com rigor científico e metodológico.

A presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, destacou a importância do apoio privado à ciência. “A generosidade da Delta Cafés e da família Nabeiro constitui um exemplo de solidariedade com futuro. Todos somos poucos na procura de novos caminhos no combate a esta doença que continua a provocar morte e sofrimento”, afirmou, sublinhando que o compromisso agora assumido poderá incentivar outras entidades a associarem-se à investigação científica.

Também Rui Miguel Nabeiro, CEO do Grupo Nabeiro–Delta Cafés, enquadrou a parceria na estratégia de longo prazo da empresa. “O café faz parte da vida das pessoas e é natural que queiramos compreender melhor o seu papel na saúde e no bem-estar. Acreditamos que uma empresa que não investe em ciência e conhecimento não está preparada para o futuro”, referiu, acrescentando que o apoio à investigação será desenvolvido “com total rigor e independência”.

A nova linha de investigação surge num contexto em que o cancro da mama continua a ser uma das principais causas de morbilidade e mortalidade feminina, reforçando a aposta na ciência como instrumento central para melhorar a prevenção, os tratamentos e a qualidade de vida das doentes.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.