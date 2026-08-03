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A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, apelou à população para reduzir o consumo de água e eletricidade, justificando a medida com os efeitos do fenómeno climático designado pelo Governo como "Superniño", que está a provocar temperaturas elevadas e um agravamento da seca em várias regiões do país.

Durante uma reunião com membros do Governo, transmitida pela televisão estatal, Delcy Rodríguez explicou que a Venezuela enfrenta um período de cerca de 45 dias de calor intenso, provocado pela incidência perpendicular dos raios solares sobre o território nacional, situação que aumenta significativamente a procura de energia elétrica e o consumo de água.

A governante anunciou que o Ministério da Energia Elétrica irá divulgar um conjunto de recomendações dirigidas à população, incluindo a utilização moderada do ar condicionado, a redução do consumo de eletricidade e a adoção de medidas de poupança de água. O objetivo é aliviar a pressão sobre as infraestruturas energéticas e hídricas durante este período de temperaturas extremas.

Delcy Rodríguez afirmou ainda que o Executivo está a recorrer a drones térmicos para monitorizar as zonas mais afetadas pelo aumento da temperatura e identificar áreas onde poderão ser necessárias medidas adicionais de mitigação.

Apesar de reconhecer que o país recuperou parte da capacidade de produção elétrica, a responsável admitiu que a oferta continua insuficiente para responder ao crescimento da procura.

"Recuperámos capacidade de geração com esforço próprio, mas ainda não é suficiente para satisfazer a procura nem acompanhar o crescimento económico", afirmou.

O apelo surge poucos dias depois de o Governo venezuelano ter ativado um Plano Nacional de Poupança Energética, na sequência de falhas no fornecimento de eletricidade registadas em várias regiões do país. Caracas continua a atribuir parte das dificuldades do setor às sanções internacionais, enquanto a oposição responsabiliza a falta de investimento e a degradação das infraestruturas elétricas.

A Venezuela enfrenta problemas recorrentes no abastecimento de eletricidade há vários anos, sobretudo fora da capital, Caracas. O episódio mais grave ocorreu em 2019, quando um apagão de dimensão nacional deixou grande parte do país sem energia durante vários dias.