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Em comunicado, a organização explica que este ano há novidades relevantes ao nível dos escalões, deduções e obrigações declarativas, tornando ainda mais importante a preparação antecipada e a escolha informada no momento da entrega.

Assim, a DECO PROteste explica, o que muda no IRS?

Entre as principais alterações a destacar este ano estão:

· Atualização dos escalões de IRS e redução das taxas entre o 2.º e o 5.º escalão em 0,3 pontos percentuais, aliviando a carga fiscal sobretudo para rendimentos baixos e médios.

· Aumento do mínimo de existência para 12.880 euros, acompanhando a subida do salário mínimo, garantindo isenção para rendimentos até este valor.

· Dedução específica fixada em 4.597,09 euros, valor automaticamente abatido ao rendimento antes do cálculo do imposto.

· Novas obrigações declarativas, nomeadamente o reforço do reporte de ativos detidos em países com regimes fiscais mais favoráveis, incluindo criptoativos e outros instrumentos financeiros.

· IRS Jovem com novo enquadramento, permitindo isenção parcial ou total durante dez anos para jovens até aos 35 anos, mas exigindo opção explícita na declaração.

· Dedução de despesas com trabalho doméstico, com possibilidade de deduzir 5% até 200 euros.

· Consignação de IRS aumentada para 1%, sem custos para o contribuinte.

· Novas deduções por exigência de fatura, incluindo despesas com livros e eventos culturais (válidas apenas este ano).

A entrega do IRS mantém-se integralmente eletrónica e exige atenção redobrada:

· Acesso ao Portal das Finanças pode ser feito com NIF e senha, Chave Móvel Digital ou Cartão de Cidadão;

· A recuperação de senha, que é necessária para todos os membros do agregado, pode demorar até 5 dias úteis, pelo que deve ser pedida com antecedência;

· Nos 15 dias anteriores ao arranque, os contribuintes devem confirmar os valores finais das deduções;

· A validação de faturas ao longo do ano continua a ser determinante;

· As faturas devem ser guardadas durante quatro anos;

É ainda aconselhado evitar tanto os primeiros dias (por possíveis constrangimentos técnicos) como os últimos dias do prazo.

Segundo a organização, o IRS Automático nem sempre é a melhor opção, pois "não garante o resultado mais favorável". Assim, a DECO PROteste apela a que "antes de validar, é essencial confirmar: os rendimentos, a composição do agregado familiar e todas as deduções (saúde, educação, habitação, lares e despesas gerais). Deve ainda dar indicações específicas, como a opção pelo IRS Jovem ou uma eventual incapacidade".

"Caso não haja validação, a declaração é automaticamente considerada entregue a 30 de junho, mas isso pode atrasar eventuais reembolsos e implica aceitar a declaração pré-preenchida sem a necessária análise prévia", explica a DECO PROteste.

Quanto ao reembolsos, a DECO PROteste alerta que continuam baixo, "após as alterações às retenções na fonte introduzidas em 2025, que aproximaram o imposto retido do valor real a pagar, muitos contribuintes registaram reembolsos mais baixos ou até imposto adicional a pagar, uma tendência que deverá manter-se em 2026".

Assim, a DECO PROteste volta a disponibilizar a plataforma gratuita IRS Simples, que permite simular todos os diferentes cenários possíveis (entrega conjunta vs. separada, englobamento, IRS Jovem, etc.); identificar automaticamente a opção mais vantajosa; exportar diretamente a melhor solução para o Portal das Finanças.

Segundo a organização, em 2025, mais de 43 mil contribuintes utilizaram a plataforma, beneficiando também de alertas fiscais ao longo do ano, simuladores complementares e conteúdos explicativos.

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