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O guia inclui dicas práticas, vídeos explicativos e simuladores interativos, permitindo aos consumidores identificar oportunidades de poupança nos principais serviços energéticos, como combustíveis, eletricidade e gás.

Entre as recomendações estão estratégias para reduzir o consumo de combustível, otimizar deslocações, diminuir a fatura de eletricidade e antecipar o impacto de aumentos nos preços do gás.

Além da poupança imediata, a DECO PROteste alerta para a necessidade de medidas estruturais no setor da energia, propondo alterações fiscais em combustíveis, eletricidade e gás, como a aplicação de IVA reduzido e maior equidade no acesso a serviços essenciais.

O guia está disponível gratuitamente online, aqui.

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