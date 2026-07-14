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Entre janeiro e junho, a associação recebeu 87 reclamações, o equivalente a uma média mensal de 14,5 queixas, acima das 6,8 registadas em 2025. Mantendo-se esta tendência, a Deco Proteste estima que o número de reclamações possa crescer cerca de 112% este ano.

Mais de metade das queixas (55%) dizem respeito a impedimentos ao levantamento de prémios. A organização refere ainda reclamações relacionadas com violações dos princípios do jogo responsável, nomeadamente ultrapassagem automática de limites de jogo, ofertas promocionais dirigidas a jogadores autoexcluídos, processos sucessivos de verificação documental, encerramento de contas após ganhos, depósitos não creditados, ausência de mecanismos de resolução de conflitos e publicidade considerada enganosa ou pouco transparente.

Segundo a Deco Proteste, cerca de 28% das reclamações envolvem plataformas potencialmente não licenciadas em Portugal, situação que pode deixar os consumidores menos protegidos em caso de litígio. A associação acrescenta que a maioria das reclamações apresentadas às plataformas não tem uma resolução considerada satisfatória, predominando respostas automáticas.

A Deco Proteste alerta também para os riscos associados ao jogo excessivo, referindo que este pode transformar-se num problema financeiro, familiar e de saúde mental. Entre os sinais de alerta identifica a necessidade de apostar valores cada vez mais elevados, a dificuldade em interromper o jogo, a tentativa constante de recuperar perdas, a ocultação do comportamento e o impacto negativo na vida profissional e pessoal.

A associação destaca a autoexclusão como uma das principais ferramentas de proteção, permitindo ao jogador impedir voluntariamente o acesso às plataformas licenciadas em Portugal por um período determinado ou de forma permanente. O pedido pode ser efetuado gratuitamente através do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), produzindo efeitos em todas as plataformas abrangidas pelo sistema nacional.

Além da autoexclusão, os jogadores podem definir limites de apostas, perdas e tempo de jogo.

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