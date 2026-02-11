Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão de reagendar o debate resultou de um consenso entre os partidos e o Governo, após consulta do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, às várias forças parlamentares. Nenhum grupo se opôs à alteração da data.

O adiamento visa garantir a segurança de deputados e funcionários, face às condições meteorológicas adversas que têm afetado o Centro de Portugal, e assegura que a sessão decorra com normalidade e sem riscos adicionais.

