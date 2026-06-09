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Orlando Pinto, 64 anos, recebeu das mãos do Presidente da República, António José Seguro, a Comenda da Ordem do Mérito Empresarial – Classe Industrial, na Philharmonie (sala de concertos) do Luxemburgo. Durante a visita do Presidente que celebra o Dia de Portugal na diáspora.

“Foi uma grande emoção e sinto-me muito orgulhoso e feliz com esta comenda”, confessou o empresário de 65 anos ao jornal Contacto. Mas a distinção não lhe altera a forma de estar. “Não muda nada. Sou mesmo o Orlando Pinto de sempre”, garante.

Natural de Adenodeiro, no concelho de Castro Daire, Orlando Pinto cresceu numa realidade distante da que viria a construir. A infância foi marcada pelas dificuldades de uma aldeia "onde não havia eletricidade, telefone ou correio". Para frequentar a escola primária, era necessário percorrer quilómetros a pé entre aldeias vizinhas.

Quando o pai emigrou para o Canadá, a família passou meses sem notícias, num tempo em que comunicar à distância era um luxo inacessível.

Aos poucos, os estudos deram lugar ao trabalho. A mãe, descrita por Orlando como "muito exigente", considerava que o filho deveria "ajudar nas despesas da casa". O primeiro emprego surgiu numa "fábrica em Arcas" onde percorria "com o tio, os quatro quilómetros de distância".

Um episódio na sua vida mudou tudo, num dia de feira, ao passar junto à escola e ver os antigos colegas no recreio, agarrou-se à vedação e chorou. A imagem sensibilizou os pais, que o deixaram regressar às aulas. Em dois meses recuperou o ano letivo, mas o regresso aos estudos durou pouco. O trabalho voltou a impor-se.

Com apenas 12 anos já era o "contabilista da família", ligados ao comércio de gado, à resina e à madeira.

"Ambicionando uma vida melhor", em agosto de 1982, partiu para o Luxemburgo. Tinha 22 anos e um casamento de fresco

Se em Portugal era filho de empresários, no Luxemburgo começou do zero. Trabalhou na construção civil, em cenários difícis, onde chegou a trabalhar "com 15 graus negativos". Ainda ponderou regressar a Portugal, mas havia uma casa em construção na aldeia natal e um empréstimo para pagar.

Foi no Luxemburgo que o seu projeto empresarial começou a ganhar vida. A Sopinor começou com quatro trabalhadores e um "cantinho a fazer de escritório em sua casa".

A partir de 2008, numa altura em que a economia europeia enfrentava fortes dificuldades, a empresa cresceu em contraciclo. Hoje, o grupo atua nas áreas da construção civil, obras públicas e infraestruturas rodoviárias, empregando mais de 500 pessoas e afirmando-se como uma das referências do setor no Luxemburgo.

A empresa expandiu-se também para Portugal, com presença no Algarve, região onde o empresário admite vir a fixar residência no futuro.

No domingo, 7 de junho, ao justificar a atribuição da comenda, António José Seguro destacou o percurso excecional do empresário.

“Foi por reconhecer a singularidade de um percurso profissional do maior êxito e o extraordinário espírito de um homem fora do comum que entendi agraciar o Senhor Orlando Pinto”, afirmou o Presidente da República.

O chefe de Estado sublinhou ainda o impacto económico e social do empresário, responsável pela criação de centenas de postos de trabalho para portugueses, luxemburgueses e trabalhadores de várias nacionalidades.

Mas, para Orlando Pinto, um dos momentos mais emocionantes da cerimónia aconteceu fora do palco.

Na plateia estava a mãe, Maria Angelina de Oliveira, de 93 anos, que viajara de propósito de Castro Daire para assistir à homenagem. Quando o filho recebeu a distinção, não conteve as lágrimas. António José Seguro e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, desceram então do palco para a cumprimentar e agradecer-lhe.

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