Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Este sábado, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, e o líder do Chega, André Ventura, protagonizaram um intenso confronto nas redes sociais.

O que aconteceu?

Isaltino Morais publicou um vídeo nas suas redes sociais onde chamou André Ventura de “pequeno ditador”, “mentiroso” e “monstrinho que representa o pior do sistema”. O autarca criticou o líder do Chega por afirmar que, se estivesse no poder, o teria mandado prender, acusando-o de ser uma ameaça à liberdade e ao Estado de Direito e também recordou a origem de Ventura no PSD, apelidando-o de “excrescência do sistema partidário português” e “agente corruptor do sistema”.

Em resposta, André Ventura utilizou a rede social X (antigo Twitter) para afirmar: “Tens razão Isaltino, eu sou o monstro que vos vai perseguir a todos, corruptos e ladrões, até devolverem aos portugueses tudo o que lhes roubaram!”

Além disso, publicou um vídeo no Instagram onde acusou Isaltino de ser o “símbolo maior da mama e da corrupção” e comparou-o a José Sócrates, afirmando que ambos roubaram os portugueses e saíram impunes.

Como chegámos aqui?

Este confronto ocorre após um debate na CNN Portugal, na terça-feira onde Isaltino Morais criticou André Ventura por não apresentar as contas do Chega e sugeriu que as autoridades judiciais investigassem o partido.

"André Ventura mente sem vergonha nenhuma e as pessoas acham que aquilo é talento", disse ainda. Isaltino chamou ao líder do Chega "a reencarnação do pior que o sistema tem" e mostrou-se "admirado" com o "fascínio de jornalistas e comentadores" pelo candidato às Presidenciais.

Ventura, por sua vez, respondeu nas redes sociais e afirmou que, se estivesse no poder, Isaltino Morais ainda estaria preso.

"Se o Chega mandasse, a diferença é que tu ainda estavas preso. (...) Depois de nos teres andado a gamar, não andavas em liberdade para dizer essas baboseiras. Tu e muitos da tua laia, que sabem que se eu ganhar, se o Chega ganhar, vão ser agrafados. Mas o vosso tempo vai chegar", notou.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.