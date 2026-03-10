O Santuário SOS Animal alberga mais de 120 animais de diversas espécies, muitos deles resgatados de situações de abandono e risco. As fortes tempestades provocaram danos significativos nas instalações, tornando urgente a reconstrução para garantir a continuidade do trabalho da associação e assegurar condições de segurança e proteção aos animais acolhidos.

A diretora-geral da DDB Portugal, Alexandra Pereira, explicou que a campanha foi pensada para mobilizar a solidariedade dos portugueses de forma visualmente impactante ."Mais do que mostrar a destruição, quisemos focar-nos no resultado positivo e na ligação profunda que nós, humanos, temos com os animais. Acreditamos que a criatividade tem o poder de unir as pessoas em torno de causas que realmente importam", diz.

A presidente e fundadora da SOS Animal Portugal, Sandra Duarte Cardoso, destacou a importância da iniciativa. "Reconstruir o santuário significa devolver segurança a mais de 120 animais resgatados e permitir que continue um projeto de regeneração ecológica que temos vindo a desenvolver. Estamos profundamente gratos à DDB por transformar esta necessidade numa campanha capaz de mobilizar tantas pessoas", acrescenta.

O Santuário SOS Animal, que existe há cinco anos, acolhe atualmente mais de 14 espécies domésticas e já apoiou e recuperou centenas de animais selvagens. A campanha “Tetos” pretende garantir que a reconstrução possa arrancar rapidamente, mobilizando a sociedade portuguesa em prol de uma causa de proteção animal.