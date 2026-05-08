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David Attenborough é um naturalista, biólogo, escritor e apresentador britânico, amplamente reconhecido pelo seu trabalho na divulgação da natureza e da vida selvagem ao grande público. Nascido em 1926, tornou-se uma das figuras mais influentes da televisão documental e da sensibilização ambiental a nível mundial. Faz hoje 100 anos.

A sua carreira ficou especialmente ligada à produção de documentários sobre o planeta Terra e os ecossistemas naturais, muitos deles realizados para a BBC. Entre as séries mais conhecidas estão Planet Earth, Blue Planet e Our Planet. Estes programas destacaram-se pela qualidade cinematográfica, inovação tecnológica e capacidade de aproximar o público da biodiversidade do planeta.

Ao longo dos anos, tornou a ciência e a natureza acessíveis a milhões de pessoas, explicando fenómenos complexos de forma clara e envolvente. Ao mesmo tempo, contribuiu para aumentar a consciência global sobre problemas ambientais, como as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, a poluição dos oceanos e a desflorestação.

Nos últimos anos, Attenborough passou também a assumir um papel mais ativo no debate ambiental internacional, alertando para os riscos da crise climática e defendendo medidas urgentes para proteger os ecossistemas. O documentário David Attenborough: A Life on Our Planet é um exemplo disso, funcionando como testemunho da transformação ambiental observada ao longo da sua vida.

Agora, aos 100 anos, recebe um presente associado à sua paixão: um novo género de vespa parasita descoberto nas coleções do Museu de História Natural de Londres foi baptizado em sua honra.

A nova espécie chama-se Attenboroughnculus tau e pertence a um género até agora desconhecido de vespas icneumonídeas. O inseto mede apenas 3,5 milímetros e distingue-se por uma marca em forma de “T” no abdómen, origem do nome da espécie “tau”.

O exemplar foi recolhido em 1983, na província de Valdivia, no Chile, mas permaneceu esquecido durante décadas numa gaveta por catalogar do museu londrino. Só recentemente foi identificado como algo invulgar por Augustijn De Ketelaere, voluntário que analisava a coleção de icneumonídeos.

O estudo foi liderado por Gavin Broad, curador principal de insetos do Museu de História Natural, que explicou que o inseto é tão distinto das espécies mais próximas que não podia ser integrado em nenhum género já existente.

Citado pelo The Guardian, Broad recordou que decidiu seguir a taxonomia depois de ver a série Life on Earth, apresentada por Attenborough, quando era ainda muito jovem. “Acabei mesmo por me tornar taxonomista, por isso tenho de agradecer a Sir David por isso”, afirmou.

Os cientistas admitem que ainda se sabe muito pouco sobre os hábitos e o ciclo de vida desta nova espécie, para além de os ovos serem depositados no interior de outro animal. Broad referiu que espécies aparentadas, na Austrália, atacam sacos de ovos de aranhas, mas sublinhou que não existem certezas sobre o comportamento desta vespa chilena.

David Attenborough já deu nome a várias espécies animais ao longo das últimas décadas, incluindo lagartos, morcegos, sapos, aranhas e até uma equidna criticamente ameaçada, identificada em 1998.

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