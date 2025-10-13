Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A publicação surge no âmbito do projeto PolinizAÇÃO, financiado pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e Energia, e pretende inspirar e sensibilizar os cidadãos para a conservação dos polinizadores, organismos essenciais para a biodiversidade e para o equilíbrio dos ecossistemas.

O guia reúne informação científica acessível sobre 222 espécies de polinizadores nacionais, acompanhada de fotografias e esquemas detalhados que ajudam a reconhecer diferentes grupos e identificar características morfológicas úteis. A obra contou com a colaboração de mais de 25 investigadores e especialistas nas áreas da entomologia e da botânica.

“Este guia nasce de uma enorme vontade coletiva de aproximar a ciência da sociedade e criar uma ferramenta que permita a cientistas e não-cientistas aprender um pouco mais sobre estes animais”, explica João Loureiro, investigador do Centro de Ecologia Funcional e cocoordenador do projeto PolinizAÇÃO. “Os polinizadores estão no centro da nossa vida quotidiana, mesmo quando não damos por isso”, acrescenta.

A escolha da Estufa Tropical para o lançamento simboliza a ligação entre ciência, educação e natureza. Durante o evento, alguns dos autores estarão presentes para dialogar com o público e partilhar conhecimento e experiências sobre o tema.

Para Carolina Caetano, investigadora do Centro de Ecologia Funcional e coordenadora editorial do livro, “é necessário conhecer para proteger”. “A grande maioria dos polinizadores em Portugal são insetos, que continuam a enfrentar preconceitos e muitas vezes são encarados com receio. É preciso olhá-los com outros olhos para deixar o medo de lado e protegê-los”, afirma.

Além das espécies mais comuns, como abelhas e aves, o guia apresenta também exemplos menos conhecidos de animais polinizadores e explica o fenómeno da polinização, propondo ainda formas de participação através da ciência cidadã.

“Precisamos de envolver a sociedade na conservação da natureza, e esta obra é mais um passo nesse sentido”, conclui Carolina Caetano.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.