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Ao longo de dois dias, estarão disponíveis para prova mais de 200 vinhos, apresentados por 20 produtores. O programa inclui ainda propostas gastronómicas, música ao vivo, animação e um espaço dedicado às crianças, assumindo-se como um encontro de cariz familiar, pensado para diferentes públicos e momentos de fruição.

Um dos destaques da programação são as 12 “Speed Tastings”, sessões temáticas conduzidas por convidados do setor, com a duração aproximada de 30 minutos. No sábado, o arranque faz-se com a prova “As mulheres do Dão”, reservada ao público feminino, dedicada ao trabalho de enólogas e produtoras da região. Em paralelo, decorrem seis Lab Talks gratuitas, conversas informais sobre viticultura, enogastronomia, biodiversidade e rotulagem, entre outros temas, com lotação limitada.

Os bilhetes custam cinco euros em pré-venda e oito euros nos dias do evento, dando direito a um copo e quatro senhas para provas ou participação nas Speed Tastings. A entrada é gratuita para menores de 18 anos. No sábado, o horário é das 14h30 às 23h00; no domingo, das 14h30 às 19h00.

A iniciativa é organizada pela Comissão Vitivinícola Regional do Dão. O presidente da entidade, Manuel Pinheiro, sublinha que o Dão Summer Edition “pretende promover e posicionar os vinhos do Dão e de Lafões, convidando as famílias da região a participar num fim-de-semana diferente, com mais de duas centenas de vinhos em prova que atestam a qualidade dos terroirs e o potencial das duas regiões vitivinícolas”. Os vinhos de Lafões terão um espaço próprio, com provas e sessões dedicadas exclusivamente a esta denominação.

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