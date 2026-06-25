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O fenómeno começou na estreia do Brasil contra Marrocos, a 13 de junho, altura em que a artista pintou Vinícius Júnior a marcar um golo a partir do lado esquerdo do campo. A previsão aconteceu, tendo a partida ficado empatada a uma bola.

“Brasil contra o Haiti é um jogo de muitos golos”, escreveu a artista numa publicação em que mostra a tela referente ao segundo encontro da fase de grupos. A seleção brasileira venceu por 3-0, conseguindo a primeira vitória na competição.

Já ontem, dia em que o Brasil jogou pela terceira vez, Jhenny Keller publicou uma tela em que pintou dois golos de Vinícius Junior e a estreia de Neymar no Mundial. O Brasil conseguiu uma vitória por 3-0, com dois golos apontados por Vini, e Neymar acabou por entrar na segunda parte. A pintora escreveu ainda que a seleção brasileira iria passar em primeiro lugar no grupo, o que acabou por acontecer.

A artista tem feito várias publicações em que se mostra chocada com a concretização das previsões. “Não sei o que está a acontecer, só sei que para mim essa é a materialização de a 'vida imita a arte'”, escreveu.

Numa entrevista à Globo, revelou que as previsões sobre os jogos do Brasil começaram durante o Mundial de 2022. Nessa altura, pintou um golo idêntico ao que Richarlison marcou contra a Sérvia e que acabou por ser eleito pela FIFA como o mais bonito da competição.

“Ficou tão parecido que parecia que a tela tinha sido pintada depois do jogo, mas foi tudo antes. A partir daí, os seguidores queriam que eu pintasse todos os jogos, e claro que adorei. Fui pintando jogo após jogo, tentando prever algumas situações das partidas. E, curiosamente, acabava sempre por acertar alguma coisa” afirmou Jhenny Keller.

A artista brasileira, que garante que a inspiração para pintar resulta da análise que faz dos jogos, é casada com Andréas da Silva. O também influenciador faz resumos diários do Mundial no instagram.

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