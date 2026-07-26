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Passava pouco das 10h00 e já muitos participantes faziam fila junto ao secretariado da prova. Na água, a organização instalava o funil de chegada. O ambiente era de animação, com grupos de participantes a cumprimentarem-se e, muitos deles, a transmitirem a sensação de que estavam a reencontrar velhos amigos.

A Global Ocean, organizada pela Associação Goma, surgiu em 2022 com uma responsabilidade social e ambiental: chamar à atenção para a importância de proteger os mares e os oceanos. “Gosto de criar conceitos e conceitos que façam sentido para a nossa sociedade”, disse ao 24notícias Álvaro Cardoso, presidente da Associação Goma, acrescentado que esteve sempre ligado à natação e que juntou a modalidade à causa cívica.

A prova estreou-se este domingo, 26 de julho, na Figueira da Foz, depois de ter surgido o objetivo de trazer uma competição de águas abertas a esta cidade que, nos últimos anos, não tem estado no circuito da modalidade. “Deixou-nos bastante felizes vir aqui para a Figueira da Foz, que não tem provas de águas abertas. Isso dá-nos também um grande orgulho por estarmos a abrir novas oportunidades, não só para a modalidade, mas também para envolver as pessoas na questão da proteção dos oceanos, que é o que nos mobiliza”, garantiu Álvaro Cardoso.

A primeira edição da Global Ocean na Figueira da Foz contou com duas provas, uma de 500 metros e uma segunda de 2.000 metros.

Isabel Pinto e o treinador Nuno Lobo vieram juntos do Porto e admitem que “conhecer uma cidade nova” foi a motivação extra para participarem na prova. “Além do gosto pela modalidade, quisemos vir conhecer uma localidade diferente, que tem estado fora do circuito da modalidade. Para já, parece-me uma praia gira e atrativa”, afirmou Nuno Lobo ao 24notícias.

Questionado sobre a importância de proteger os oceanos, o treinador de Natação Master garantiu que o desporto pode ter um papel importante. “O desporto consegue abraçar todo o tipo de causas. Acho que por estarmos todos aqui, já estamos a contribuir de alguma maneira”.

Já António Martins, que viria a vencer a categoria dos 2.000 metros, e Rita Neves, que acabou por ser a segunda mulher a terminar a mesma prova, vieram de Condeixa-a-Nova. Enquanto António se preparava para entrar na água, confirmou ser repetente na competição. Participou, no início do mês, na quinta edição da Global Ocean em Cascais, onde conseguiu o segundo lugar.

“É muito importante haver este género de provas que, além do desporto, têm uma mensagem de consciencialização”, disse António Martins.

Mais do que uma prova, a Global Ocean assume compromisso com a inclusão

Enquanto os nadadores se juntaram no areal, houve um que chamou à atenção enquanto se dirigia para a água e se preparava para nadar 2.000 metros. Estava vestido com um fato de mergulho e dirigia-se para o mar apoiado por duas muletas porque só tem uma perna.

O público não escondeu o espanto e a admiração. Um homem, que acompanhava a prova com uma criança, dirigiu-se ao menino e disse-lhe: “Estás a ver aquele senhor? Só tem uma perna e vai nadar. É a prova de que não há obstáculos na vida, temos é de ter força de vontade”.

Álvaro Cardoso não escondeu o “orgulho” que a participação na Global Ocean lhe deu. “Recebemos um email porque não há muita gente a praticar natação adaptada em águas abertas, não existe, e aceitámos, obviamente, a inscrição”, afirmou.

Uma vez que o objetivo é também incluir, o presidente da Associação Goma garantiu que o caso levou-o a criar classes para pessoas com deficiência já para a próxima edição do evento.

Preocupação com a segurança

No areal da Praia do Forte, havia operacionais dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz e enfermeiros do INEM. Já na água, as embarcações e motas de água que acompanham os nadadores evidenciavam a importância que a organização dá à segurança dos participantes.

Álvaro Magalhães garantiu que os nadadores foram acompanhados por duas embarcações da organização, três motas de água, uma delas da Polícia Marítima, e, ainda, uma embarcação pronto-socorro. Além disto, houve 10 árbitros a acompanhar a prova, alguns deles em canoas na água.

“Esta é uma prova oficial, é uma prova aprovada pela Federação Portuguesa de Natação. Não queremos facilitar, não faz sentido estarmos a correr riscos desnecessários”, garantiu Álvaro Cardoso.

“Os números falam por si”

A Global Ocean começou em Cascais, onde já se realizaram cinco edições “que têm sido um sucesso”. A última aconteceu a 4 de julho e juntou mais de 500 pessoas na Baía de Cascais.

“Os números falam por si. Temos crescido pouco a pouco e isso é uma satisfação para nós porque as pessoas acabam por nos seguir para outras provas”, afirmou Álvaro Cardoso, revelando que, no próximo ano, o objetivo é organizar provas em cinco cidades.

O organizador garante que a Global Ocean “é apenas uma ação dentro de um conceito”. A Associação Goma quer abrir o espectro e levar a preocupação pela sustentabilidade até desfiles de moda na área da sustentabilidade e, ainda, criar uma história à volta da mascote Gotinha e lançar um livro para crianças.

Depois de cinco edições em Cascais e da estreia na Figueira na Foz, a Global Ocean está a preparar a terceira ida a Sagres. A prova, que vai contar com as modalidades de 800 e 2.000 metros, vai acontecer a 29 de agosto, na Praia da Marieta.