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Segundo a GNR, a atuação do SEPNA estende-se ao terreno e à colaboração em projetos de conservação de âmbito nacional e europeu, contribuindo para a recuperação de habitats e para a proteção de espécies em risco de extinção.

Entre os projetos em que participa no âmbito do Programa LIFE da União Europeia estão o LIFE Lynxconnect, dedicado ao reforço da população de lince-ibérico e da ligação entre as subpopulações de Portugal e Espanha, o LIFE Aegypius Return, que pretende duplicar a população reprodutora de abutre-preto em Portugal, e o LIFE Wild Wolf, direcionado para a gestão e prevenção de conflitos entre a atividade humana e o lobo-ibérico.

A GNR integra ainda o projeto LIFE Rupis, focado no reforço das populações de britango e águia-de-Bonelli no Douro Internacional, que incluiu cooperação transfronteiriça entre o SEPNA e o SEPRONA de Espanha na capacitação técnica e no combate ao envenenamento de aves necrófagas.

No balanço da atividade desenvolvida em 2025, a GNR refere ter registado 5.301 crimes de incêndio florestal, 88 crimes de poluição e 11 crimes de danos contra a natureza.

No domínio da proteção da fauna selvagem, foram recolhidos e recuperados 4.279 animais, dos quais 2.852 foram entregues ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), com destaque para aves de rapina noturnas, como corujas e bufos-reais. Os restantes animais foram devolvidos diretamente ao seu habitat natural.

Relativamente à prevenção e combate aos incêndios rurais, a GNR informa que, desde o início do ano e até 27 de julho, foram detidas 155 pessoas pela prática do crime de incêndio florestal.

A força de segurança reafirma, através do SEPNA, o compromisso diário com a defesa do património natural, da biodiversidade e da segurança ambiental, apelando também à colaboração da população na denúncia de infrações ambientais através da Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), do site da GNR ou por email (sepna@gnr.pt).

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