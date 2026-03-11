Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa surge da constatação de que, apesar de as mulheres demonstrarem frequentemente comportamentos financeiros responsáveis – como maior capacidade de planeamento e prudência na gestão do orçamento –, os níveis médios de literacia financeira continuam inferiores aos dos homens. Dados da OCDE indicam que, em vários países, as mulheres relatam menor confiança e obtêm piores resultados em testes de literacia financeira, mesmo mantendo comportamentos mais responsáveis.

Vanda de Jesus, Co-CEO do Doutor Finanças, destaca que “uma mulher com mais literacia financeira não ganha apenas conhecimento. Ganha independência, confiança e margem de escolha. E isso muda tudo. Muda a forma como decide, como protege a sua família, como planeia o futuro e como ocupa o seu lugar no mundo.”

Os cursos da Academia Doutor Finanças abordam temas como gestão do orçamento familiar, crédito, poupança, investimento e planeamento financeiro. Com esta ação, a fintech pretende incentivar mais mulheres a desenvolver competências financeiras e a ganhar maior confiança na tomada de decisões.

De recordar que a Academia Doutor Finanças tem como missão aumentar a literacia financeira em Portugal, oferecendo programas que ajudam os cidadãos a compreender melhor a gestão do dinheiro e a tomar decisões financeiras mais informadas ao longo da vida.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.