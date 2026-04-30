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De acordo com a acusação, citada pela BBC, David Burke, conhecido mundialmente como D4vd, conheceu Celeste Rivas Hernandez, quando esta tinha 11 anos, tendo iniciado os abusos sexuais quando a vítima tinha 13 e o cantor 18. O crime terá sido precipitado por uma discussão acesa a 22 de abril de 2025, motivada pelo envolvimento de David com outras mulheres.

Mensagens de texto enviadas pela adolescente indicam que esta teria ameaçado revelar a relação ilícita para "destruir a vida" e a carreira do artista. As autoridades acreditam que a jovem foi morta no dia seguinte, após o cantor ter chamado um Uber para a levar até à sua casa em Hollywood Hills. Para encobrir o crime, Burke terá continuado a enviar mensagens à vítima perguntando onde estava, numa tentativa de criar um álibi.

Os documentos revelados esta quarta-feira traçam um plano macabro para eliminar provas. Utilizando um nome falso, Burke terá adquirido online, nos dias seguintes ao crime:

Duas motosserras;

Um saco para cadáveres;

Uma piscina insuflável azul;

Uma pá e uma "gaiola de incineração".

A acusação sustenta que o cantor desmembrou o corpo da jovem na garagem da sua residência. Imagens de videovigilância confirmam que Burke foi a última pessoa a conduzir o Tesla onde os restos mortais foram encontrados meses mais tarde.

David Burke compareceu em tribunal na passada quarta-feira, algemado e vestido com o uniforme laranja da prisão do Condado de Los Angeles. Visivelmente contido, limitou-se a responder "Sim, meritíssima" quando questionado sobre o adiamento da audiência preliminar para o final de maio.

A defesa, liderada pela advogada Blair Berk, tentou sem sucesso impedir a divulgação destes documentos de nove páginas, argumentando que o "foco mediático incandescente" das últimas semanas poderá comprometer o direito a um julgamento justo.

"Defenderemos vigorosamente a inocência de David", afirmaram os seus representantes, convictos de que a prova demonstrará que o cantor não matou Celeste.

Enquanto a juíza Charlaine Olmedo decidiu manter o acesso público ao cronograma dos factos, outras provas permanecem sob segredo de justiça. O caso regressa ao tribunal no próximo mês.

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