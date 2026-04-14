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De acordo com o comunicado, "a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), reunida em Fátima, elegeu, hoje, dia 14 de abril de 2026, a nova Presidência e os restantes órgãos da CEP para o triénio 2026-2029".

"Foi eleito Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa D. Virgílio do Nascimento Antunes e Vice-Presidente D. José Manuel Garcia Cordeiro. Como vogais do Conselho Permanente, a Assembleia elegeu D. António Augusto de Oliveira Azevedo, D. António Manuel Moiteiro Ramos, D. Armando Esteves Domingues e D. José Augusto Traquina Maria. O Conselho integra ainda D. Rui Manuel Sousa Valério, uma vez que o Patriarca de Lisboa é membro nato", pode ler-se.

Segundo a CEP, "o Secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, os Presidentes das Comissões Episcopais e os Delegados eleitos serão divulgados posteriormente".

D. Virgílio do Nascimento Antunes nasceu a 22 de setembro de 1961, em São Mamede, Batalha. Ordenado sacerdote em 29 de setembro de 1985, foi formador e reitor do Seminário Diocesano de Leiria, docente na área bíblica e reitor do Santuário de Fátima entre 2008 e 2011. Nomeado Bispo de Coimbra por Bento XVI em 28 de abril de 2011, recebeu a ordenação episcopal a 3 de julho desse ano e entrou solenemente na diocese a 10 de julho.

Na Conferência Episcopal Portuguesa foi presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios (2011–2017), vogal do Conselho Permanente (2014–2020). Era vice-presidente da CEP desde 2020, tendo sido também delegado da CEP à XVI Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos.

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