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Numa declaração divulgada a propósito da iniciativa do chefe de Estado português, D. José Ornelas sublinha que o convite exprime “a proximidade entre Portugal e a Santa Sé”, bem como o desejo de muitos portugueses de acolher o Santo Padre no país, particularmente num ano considerado marcante para a Igreja e para o Santuário de Fátima.

O responsável pela Diocese de Leiria-Fátima afirma receber a notícia “com grande esperança”, destacando o entusiasmo dos peregrinos e devotos de Nossa Senhora de Fátima perante a possibilidade de uma visita papal à Cova da Iria. Segundo o bispo, a presença do Papa Leão XIV teria “um significado muito especial para a Igreja em Portugal e para milhões de pessoas em todo o mundo que olham para Fátima como lugar de oração, paz e esperança”.

Na mesma declaração, D. José Ornelas refere ter já dirigido pessoalmente ao Papa um convite para visitar o Santuário de Fátima, afirmando ter sentido “muito interesse e desejo de vir a Portugal”. Acrescenta ainda que o Santo Padre acompanha “com carinho e atenção” a vida da Igreja portuguesa, ocupando Fátima “um lugar muito especial” no coração dos católicos de todo o mundo.

O ano de 2027 assinalará várias datas simbólicas para a Igreja em Portugal, entre elas os 500 anos da formalização da Nunciatura Apostólica, os 110 anos das Aparições de Fátima e os 10 anos da canonização de São Francisco e Santa Jacinta Marto. Segundo o bispo de Leiria-Fátima, uma eventual visita papal nesse contexto representaria “uma ocasião de enorme significado espiritual e histórico”.

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