De acordo com a empresa, a decisão surge na sequência de testes realizados pela Organização Eslovena de Proteção ao Consumidor, posteriormente confirmados por laboratórios independentes. Perante os resultados, a Curaprox suspendeu de imediato as vendas e ativou um processo de recolha que abrange os lotes 006, 007, 008, 009, 010 e 011, identificáveis na parte frontal da chupeta, no canto inferior direito.

Curaprox créditos: Curaprox

A marca assegura que todos os consumidores afetados terão direito a reembolso integral. Quem tiver adquirido os produtos em lojas físicas deve apresentá-los no ponto de venda, enquanto as compras online serão tratadas diretamente pela empresa, mediante apresentação do comprovativo.

A Curaprox sublinha que, nesta fase, não está prevista a substituição dos produtos por novos exemplares. “Atualmente, só é possível a devolução da chupeta e o reembolso do valor pago”, refere a nota divulgada no site oficial.

Mais informações sobre o processo de devolução encontram-se disponíveis na página online da marca.

Sublinha-se ainda que esta marca promete que as chupetas têm uma ponta de sucção plana e membrana de silicone que apoia o desenvolvimento natural dos dentes, gengivas, palato e maxilar do bebé e, ainda, o desenvolvimento da linguagem e o processo natural de deglutição. Garante ainda uma ótima respiração pelo nariz, o que previne problemas respiratórios, de sono e concentração.

