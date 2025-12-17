Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o regulador, estas práticas constituem um meio para a manipulação de mercado, em particular através da tipologia conhecida como “pump and dump”.

De acordo com a CMVM, estas recomendações incidem frequentemente sobre ações com reduzida liquidez, admitidas à negociação em mercados fora da União Europeia. As mensagens são, muitas vezes, acompanhadas de informações falsas ou exageradas e apelam ao sentido de urgência, incentivando os investidores a comprar rapidamente. O aumento artificial do preço e do volume de negociação permite que quem promove estas recomendações venda as suas posições com ganhos significativos, enquanto os investidores que aderem acabam por sofrer perdas relevantes.

O regulador identifica vários sinais comuns deste tipo de atuação, entre os quais:

mensagens não solicitadas com sugestões de investimento;

convites para integrar grupos em aplicações de mensagens como o WhatsApp;

utilização de perfis falsos com o nome e imagem de personalidades públicas ou entidades supervisionadas;

comunicações com aparência técnica sofisticada, incluindo gráficos e análises;

garantias de rentabilidades muito elevadas em curtos períodos, sem referência aos riscos;

pedidos de envio de capturas de ecrã das transações realizadas;

promessas de reembolso em caso de perdas;

pressões para investir de forma imediata com base em alegados desenvolvimentos de mercado iminentes.

A CMVM recomenda especial prudência aos investidores, aconselhando a desconfiar de recomendações recebidas através de redes sociais e aplicações de mensagens. Recorda ainda que ofertas em que realça o "demasiado bom para ser verdade" tendem a ser falsas, que a utilização de informação privilegiada constitui um crime de mercado e que rentabilidades passadas não garantem ganhos futuros.

O regulador sublinha a importância de confirmar a veracidade das informações e de verificar se a entidade ou pessoa que faz as recomendações está autorizada a prestar serviços de investimento em Portugal, através das listas disponíveis no site da CMVM.

De recordar que a comercialização de instrumentos financeiros só pode ser efetuada por intermediários financeiros devidamente autorizados ou por agentes vinculados comunicados ao regulador.

Em caso de suspeita de contacto no âmbito destas práticas, a CMVM aconselha os investidores a contactar de imediato a Linha de Apoio ao Investidor ou a enviar uma mensagem de correio eletrónico para o endereço indicado, podendo igualmente apresentar uma denúncia através do formulário próprio.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.