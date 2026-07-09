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Com uma imagem moderna e uma proposta associada ao prazer e à simplicidade, o Cuco Maluco assume-se como um vinho de perfil leve, fresco e com menor teor alcoólico, pensado para momentos de convívio, refeições descontraídas ou simplesmente para beber sem grandes formalidades.

O novo Cuco Maluco Castelão rosé 2025 junta-se ao Cuco Maluco Fernão Pires branco 2024, ambos produzidos com uvas provenientes das vinhas do Tejo e certificados com origem regional. O branco destaca a casta Fernão Pires, uma das mais emblemáticas da região, enquanto o rosé aposta na tinta Castelão, uma variedade tradicionalmente associada ao Ribatejo.

adega do cartaxo

Com um preço recomendado de 2,69 euros, os dois vinhos apresentam aromas florais e frutados, frescura e uma graduação alcoólica moderada. A marca posiciona-os como opções versáteis para acompanhar pratos leves, como saladas frias, omeletes, peixe ou marisco, mas também para consumo a solo, em momentos de lazer.

A Adega do Cartaxo procurou ainda simplificar a experiência de consumo, optando pela utilização de screw cap, uma tampa de rosca que facilita a abertura e reforça o caráter prático da proposta. O objetivo é aproximar o vinho de novos consumidores e retirar-lhe alguma formalidade associada ao consumo tradicional.

O nome da marca inspira-se no próprio território onde nasce. O cuco é uma ave migratória comum no Ribatejo, especialmente na zona do Cartaxo durante a primavera e o verão, quando regressa de África para nidificar. A escolha pretende refletir o espírito do vinho: leve, alegre e ligado à identidade local.

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