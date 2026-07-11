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O corte de energia ocorreu pelas 16h30 locais (21h30 em Portugal continental). O Ministério da Energia e Minas confirmou a interrupção através das redes sociais, indicando que foi registada uma "desconexão total do sistema elétrico" e que foram ativados os protocolos para iniciar a reposição do fornecimento.

As autoridades cubanas ainda não divulgaram a causa da nova falha e a recuperação do sistema elétrico deverá voltar a ser gradual. Em situações anteriores, a reposição da energia começou através de pequenas redes alimentadas por centrais solares, hidroelétricas e geradores, que são posteriormente interligadas até restabelecer o abastecimento em todo o país.

No apagão registado no início desta semana, a normalização do serviço demorou cerca de 36 horas, tendo a empresa estatal Unión Eléctrica anunciado apenas na quarta-feira que todas as províncias estavam novamente ligadas ao sistema nacional.

A ilha atravessa uma grave crise energética desde 2024, marcada pelo envelhecimento das infraestruturas, escassez de combustível e dificuldades na produção de eletricidade. A situação agravou-se este ano, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçar impor tarifas a países que forneçam petróleo a Cuba, aumentando a pressão sobre o abastecimento energético.

O apagão desta sexta-feira é o nono de grande dimensão registado em menos de dois anos, depois de uma falha nacional em março e de outro corte significativo que afetou as províncias orientais em maio.

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