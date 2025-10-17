A CVP indicou, em comunicado, que “está a trabalhar em articulação com a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e com as autoridades locais de saúde para assegurar a transição dos utentes” que, até 31 de dezembro deste ano, possam ainda estar em acompanhamento, “garantindo a continuidade assistencial e a segurança clínica durante todo o processo“.

“Esta decisão resulta, essencialmente, da impossibilidade de adaptação das instalações aos requisitos estruturais e técnicos atualmente em vigor, bem como da inviabilidade económica decorrente da redução de cerca de 50% do financiamento face ao Acordo-Programa inicial, agravada pelos prejuízos acumulados entre 2022 e 2024”, adiantou a CVP.

Com capacidade total de 23 camas, e dedicada a internamentos para reabilitação com duração entre 30 e 90 dias, “a unidade não reúne atualmente condições para garantir a sustentabilidade operacional, nem para assegurar os níveis exigidos de qualidade e segurança nos cuidados prestados”, lê-se no comunicado.

No seguimento desta reestruturação, acrescentou a CVP, a instituição está “a desenvolver esforços, internamente e com parceiros externos, para tentar assegurar os postos de trabalho ao maior número possível dos 29 colaboradores afetos à unidade, procurando garantir uma transição justa e que reconheça o contributo de cada pessoa”.

“A CVP reafirma a confiança na capacidade de gestão local das suas equipas, assegurando a presença ativa no concelho de Estremoz, através da prestação de serviços de emergência, transporte e apoio clínico à população”, adiantou.

De acordo com o comunicado, a clínica local será ampliada, “permitindo reforçar a resposta em saúde e garantir que a comunidade continue a ter acesso próximo e de qualidade aos cuidados de que precisa”.

A CVP, segundo o comunicado, continuará a trabalhar “em estreita parceria com as entidades locais, em particular com a Câmara Municipal de Estremoz, cujo empenho ao longo dos últimos anos se realça, reafirmando o seu compromisso de proteger a vida, a saúde e a dignidade das pessoas em todo o território nacional”.