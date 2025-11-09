Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Associated Press, o Hamas disse ter encontrado o corpo do soldado num túnel na cidade de Rafah. Goldin foi morto a 1 de agosto de 2014, duas horas depois de ter entrado em vigor um cessar-fogo que pôs fim à guerra daquele ano entre Israel e Hamas.

Este regresso representa um desenvolvimento significativo no cessar-fogo mediado pelos EUA e encerra uma dolorosa saga de 11 anos para a sua família. Manter o corpo durante 11 anos causou “grande agonia à família, que agora poderá dar-lhe um enterro judaico”, disse o Primeiro-Ministro. A família de Goldin liderou uma campanha, juntamente com a família de outro soldado cujo corpo foi capturado em 2014, para trazer os filhos para casa e realizar o funeral. Israel tinha recuperado os restos mortais do segundo soldado ainda este ano.

Benjamin Netanyahu já tinha dito no início da semana que esperava que o Hamas libertasse o corpo de Goldin no domingo. Netanyahu sublinhou que o país continuará a tentar trazer para casa os corpos de israelitas ainda detidos além das linhas inimigas, como Eli Cohen, espião israelita enforcado em Damasco em 1965.

A imprensa israelita, cita funcionários anónimos que alegam que o Hamas estaria a atrasar a libertação do corpo de Goldin na esperança de negociar passagem segura para mais de 100 militantes cercados pelas forças israelitas e retidos na cidade de Rafah. Em resposta, Gila Gamliel, Ministra da Inovação, Ciência e Tecnologia e membro do partido Likud de Netanyahu, negou essa afirmação à rádio do exército. O Hamas não comentou sobre uma possível troca pelos seus combatentes presos na chamada zona amarela, controlada pelas forças israelitas, embora tenha reconhecido que continuam a ocorrer confrontos naquela área.