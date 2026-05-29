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Segundo a Cruz Vermelha Portuguesa, este crescimento reflete o reforço da capacidade de resposta da instituição e o aumento das situações de vulnerabilidade que afetam as gerações mais jovens.

A organização refere que a sua intervenção tem vindo a consolidar-se através de diferentes respostas sociais dirigidas a várias fases do desenvolvimento de crianças e jovens. Entre os aumentos registados, destacam-se as respostas no pré-escolar (+121,5%), na ocupação de tempos livres (+69,3%) e nas estruturas de alojamento coletivo (+293,7%).

A instituição sublinha ainda a estabilidade da resposta em creche e a continuidade do apoio em estruturas como ATL e apartamentos de autonomia. Estas respostas incluem também o acolhimento de jovens em situação de maior vulnerabilidade e o acompanhamento em processos de autonomização.

No âmbito da prevenção, a CVP destaca o trabalho desenvolvido em contexto escolar. Em 2025, mais de 11 mil crianças e jovens participaram em ações de sensibilização nas áreas da saúde mental, prevenção do bullying, educação emocional e cidadania.

A Cruz Vermelha Portuguesa tem igualmente desenvolvido projetos de inovação social dirigidos às novas gerações. Um desses exemplos é o projeto “Geração Futuro”, implementado em parceria com a Sonae Sierra, que prevê apoiar cerca de 6.900 crianças entre os 5 e os 12 anos, através de iniciativas centradas no bem-estar emocional, inclusão e desenvolvimento de competências pessoais e sociais.

Outro dos projetos destacados é o “Super Avós”, que promove atividades conjuntas entre pessoas idosas e crianças, com o objetivo de reduzir o isolamento social, reforçar o sentimento de pertença e desenvolver competências relacionais entre gerações.

Citado no comunicado, o presidente nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, António Saraiva, afirmou que muitas das vulnerabilidades que afetam crianças e jovens “começam em contextos de isolamento, fragilidade emocional e ausência de rede de apoio”. O responsável acrescentou que projetos como o “Super Avós” e o “Geração Futuro” reforçam a aposta da instituição “na prevenção, na saúde mental e na capacitação das novas gerações”.

A CVP reforça que mantém o compromisso com uma intervenção baseada na prevenção, saúde mental e proximidade, promovendo respostas integradas dirigidas às crianças, jovens e respetivas comunidades.

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