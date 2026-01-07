Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A medida pretende acelerar a resposta em situações graves e otimizar a utilização de ambulâncias e viaturas médicas, mas sindicatos e bombeiros alertam que os tempos definidos podem deixar utentes à espera mesmo quando há meios disponíveis.

Esta terça-feira um doente morreu depois de três horas à espera de uma ambulância e o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) admitiu que o novo sistema de triagem, que entrou em vigou na última sexta-feira, possa ter contribuído para o desfecho fatal.

O novo sistema de atendimento das chamadas no CODU (Centro Operacional de Doentes Urgentes), implementado pelo INEM, funciona assim:

Classificação por prioridades

As chamadas são avaliadas clinicamente pelos profissionais do CODU com base nas informações fornecidas pelo utente ou testemunhas. Cada ocorrência recebe um nível de prioridade, que define o tempo máximo de chegada de meios de socorro:

Emergente – Situação de risco de vida iminente. A resposta é imediata, com envio de meios de suporte básico ou avançado de vida;

Muito urgente – Situações graves com risco de deterioração rápida. O primeiro meio deve chegar ao local em até 18 minutos;

Urgente – Casos com risco de agravamento clínico. Tempo de chegada previsto: até 60 minutos;

Pouco urgente – Situações sem risco imediato de vida, mas que necessitam de assistência. Chegada de meios em até 120 minutos;

Não urgente – Casos sem risco de vida nem agravamento esperado. Podem ser tratados com encaminhamento ou orientações telefónicas.

No final da chamada, o cidadão passa a ser informado sobre a prioridade atribuída, o tempo de resposta estimado e o encaminhamento definido, numa aposta clara na transparência e na gestão das expectativas de quem recorre ao 112. Será também solicitado que, caso a vítima apresente uma alteração dos sinais relatados ou o aparecimento de um novo sintoma, que volte a ligar 112.

Como funciona na prática?

Os profissionais do CODU avaliam a gravidade da situação durante a chamada;

O sistema determina automaticamente a prioridade e associa o tempo máximo de resposta correspondente;

Os meios de socorro (ambulâncias da Cruz Vermelha, bombeiros ou viaturas médicas) são acionados conforme disponibilidade e prioridade;

O objetivo é otimizar recursos e garantir que os casos mais graves recebem resposta mais rápida.

Críticas e problemas identificados

Em algumas situações, mesmo com ambulâncias disponíveis, os doentes podem esperar o tempo máximo da prioridade, causando atrasos em situações críticas;

O sindicato STEPH e bombeiros têm denunciado excedentes de tempo de espera desde a implementação do sistema;

O sistema prevê tempos rígidos, mas nem sempre consegue adaptar-se a picos de chamadas ou falta de meios imediatos.

