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Victoria Bonya é uma figura conhecida na Rússia que ganhou notoriedade em 2006 no programa Dom-2, a versão russa do reality show Big Brother.

Num vídeo de dezoito minutos publicado no Instagram na segunda-feira, Bonya alertou o presidente russo Vladimir Putin para problemas crescentes que segundo ela podem sair do controlo.

Entre os problemas mencionados estão inundações no Daguestão, poluição petrolífera na costa do Mar Negro, abate de gado na Sibéria, cortes de internet e pressão sobre pequenas empresas devido ao aumento dos preços e impostos.

“As pessoas têm medo de si, os artistas têm medo, os governadores têm medo”, disse Bonya no vídeo, acrescentando que a sociedade está a ser comprimida como uma mola que pode um dia libertar-se.

Na quinta-feira, Moscovo tomou a medida invulgar de reconhecer publicamente as críticas, afirmando que está a trabalhar para resolver os problemas identificados por Bonya.

As declarações da influenciadora não atingiram diretamente Vladimir Putin nem a guerra na Ucrânia, o que levou a especulações sobre a possível coordenação com Moscovo antes das eleições parlamentares previstas para este ano.

Esta abordagem enquadra-se no conhecido guião do Kremlin que apresenta Putin como um bom czar mal informado por subordinados desviantes, permitindo desviar a responsabilidade dos problemas para níveis inferiores.

No entanto, analistas políticos consideram improvável que a intervenção tenha sido coordenada, argumentando que reflete antes uma reação espontânea ao descontentamento crescente no país.

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