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Cristina Ferreira esteve esta terça-feira em direto no Jornal Nacional, da TVI, numa entrevista conduzida por José Alberto Carvalho, que a confrontou com a polémica gerada no programa 'Dois às 10', onde está em causa uma pergunta colocada em estúdio no contexto da análise a um caso de alegada violação de uma jovem de 16 anos, envolvendo quatro jovens influenciadores digitais, que motivou críticas públicas, leituras divergentes e uma forte discussão nas redes sociais.

A apresentadora levantou a hipótese de que, em determinados contextos, um pedido para parar poderia não ser claramente compreendido.

"Mesmo que ela tenha dito para parar, quando são quatro que estão naquela adrenalina de estar a fazer sexo com uma rapariga, alguém ouve... claro que tem de ouvir, mas alguém entende aquele: 'Não quero mais?'", questionou a apresentadora.

Ferreira procurou esclarecer o seu posicionamento, recusando de forma reiterada qualquer pedido de desculpa formal, optando antes por falar em "lamento", sublinhando que a intenção da pergunta foi diferente da forma como acabou por ser interpretada, insistindo que a sua intervenção foi mal entendida.

"Não foi um comentário, foi uma pergunta dirigida a uma comentadora", explicou. Sobre o conteúdo da questão, afirmou: "Eu quero perceber o que se passa na cabeça de quatro jovens que não respeitaram aquela rapariga".

A apresentadora deixou também claro o seu entendimento sobre consentimento: "O não é não, ponto", sublinhando que essa leitura não pode ser colocada em causa.

Ainda assim, reconheceu que a formulação poderia ter sido diferente: "se tivesse escrito aquela pergunta teria usado as palavras certas", admitiu, acrescentando que o direto condiciona inevitavelmente a construção do discurso.

Rejeitou igualmente as acusações de machismo que surgiram na sequência da polémica. "Porque é que sou machista em querer perceber o comportamento de um violador?", questionou.

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