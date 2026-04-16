Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No dia 14 de abril, durante a crónica do programa "Dois às 10", a apresentadora levantou a hipótese de que, em determinados contextos, um pedido para parar poderia não ser claramente compreendido.

"Mesmo que ela tenha dito para parar, quando são quatro que estão naquela adrenalina de estar a fazer sexo com uma rapariga, alguém ouve... claro que tem de ouvir, mas alguém entende aquele: 'Não quero mais?'", disse a apresentadora.

Hoje, passado dois dias, a apresentadora finalmente pronunciou-se na sua página de Instagram, publicando um comunicado em formato de "histórias", afirmando que considera “injustificável qualquer forma de crime ou de abuso”, sublinhando que o caso em discussão será alvo de julgamento criminal e que nunca procurou interferir nessa avaliação.

Segundo explica, as palavras que motivaram críticas foram "proferidas no âmbito de uma pergunta aos comentadores da Crónica Criminal". A comunicadora insiste que, ao longo da emissão, foi repetidamente afirmado que não "queríamos justificar qualquer ação criminosa sobre a vítima. Não quisemos não justificámos".

Continua reconhecendo as dificuldades inerentes à condução de programas em direto, destacando a "utilização das palavras certas ao longo de várias horas de programa em direto". Apesar disso, reforça que nunca teve "intenção de diminuir o sofrimento da alegada vítima".

No comunicado, há também espaço para críticas às reações públicas ao episódio. A comunicadora lamenta "o nível de ataques à minha pessoa e à TVI".

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) recebeu até 3.300 participações relativas às declarações da apresentadora Cristina Ferreira, disse à Lusa fonte oficial.

Estas participações "encontram-se em apreciação pelos serviços da ERC, no seguimento do procedimento de averiguações determinado pelo Conselho Regulador", adiantou.

Segundo uma fonte próxima do processo, cita o jornal Expresso, os pais não apenas assinaram uma das participações na Entidade Reguladora da Comunicação (ERC), como estão a “ponderar” avançar com uma queixa-crime contra Cristina Ferreira. A decisão ainda não está tomada.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.