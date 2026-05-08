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Milhões de utilizadores do Instagram repararam, nos últimos dias, numa redução repentina no número de seguidores das suas contas. A explicação foi entretanto confirmada pela Meta, empresa detida por Mark Zuckerberg e responsável pela rede social. A plataforma avançou com uma grande remoção de contas inativas e possivelmente falsas.

A operação está a ser apontada como a maior “limpeza” de bots e perfis inativos feita até hoje no Instagram e afetou tanto celebridades como utilizadores anónimos.

Numa nota enviada aos meios de comunicação social, citada pelo Daily Mail, a Meta explicou que a medida faz parte de um processo regular da plataforma. “No âmbito do nosso processo rotineiro de remoção de contas inativas, alguns utilizadores do Instagram poderão ter registado alterações no seu número de seguidores. Os seguidores ativos não foram afetados e qualquer conta suspensa que tenha sido restaurada será novamente incluída na contabilidade após a respetiva verificação”, refere a empresa.

Entre os mais afetados está Cristiano Ronaldo, que continua a ser a pessoa mais seguida do Instagram. Segundo dados do site de estatísticas Social Blade, Ronaldo terá perdido mais de nove milhões de seguidores entre quarta-feira e sexta-feira, embora mantenha mais de 664 milhões de seguidores na plataforma.

Também Lionel Messi registou uma quebra significativa, com uma perda estimada de mais de seis milhões de seguidores no mesmo período. As cantoras Beyoncé e Taylor Swift terão perdido números semelhantes.

A redução de seguidores não se limitou às figuras públicas. Na rede social X multiplicaram-se os relatos de utilizadores comuns que dizem ter perdido centenas ou milhares de seguidores nas últimas horas.

A Meta não esclareceu, contudo, quais os critérios utilizados para definir uma conta como inativa. A empresa também não confirmou se foram eliminados apenas perfis sem atividade recente ou também contas falsas, automatizadas ou criadas por bots.

A decisão surge numa altura em que as plataformas digitais enfrentam maior pressão para combater contas fraudulentas e inteligência artificial nas redes sociais, sobretudo devido ao impacto que estas podem ter na desinformação.