Cristiano Ronaldo continua em Riade, apesar de ter sido noticiado anteriormente que o atleta teria saído da Arábia Saudita.

O internacional português realizou esta terça-feira trabalho específico nos treinos do Al Nassr, devido a um pequeno problema físico, e não participou nas sessões regulares conduzidas por Jorge Jesus.

O jogo do Al Nassr frente ao Al Wasl, a contar para a Liga dos Campeões da Ásia 2, estava previsto para quarta-feira, mas acabou por ser adiado.

Mesmo com a partida do avião de Cristiano Ronaldo na segunda-feira à noite, confirma-se agora que o capitão da Seleção Nacional continua no país.

