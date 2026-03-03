Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Cristiano Ronaldo continua em Riade, apesar de ter sido noticiado anteriormente que o atleta teria saído da Arábia Saudita.
O internacional português realizou esta terça-feira trabalho específico nos treinos do Al Nassr, devido a um pequeno problema físico, e não participou nas sessões regulares conduzidas por Jorge Jesus.
O jogo do Al Nassr frente ao Al Wasl, a contar para a Liga dos Campeões da Ásia 2, estava previsto para quarta-feira, mas acabou por ser adiado.
Mesmo com a partida do avião de Cristiano Ronaldo na segunda-feira à noite, confirma-se agora que o capitão da Seleção Nacional continua no país.
___
