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A tensão política em Espanha continua a subir, com a oposição a intensificar os ataques ao governo de Pedro Sánchez. O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, voltou a exigir aos parceiros parlamentares do Executivo que retirem apoio ao primeiro-ministro socialista.

“A situação é de agonia política, o ambiente é irrespirável”, afirmou Feijóo nos corredores do Congresso dos Deputados, intensificando as críticas à governação socialista.

Contudo, o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, garantiu esta quarta-feira que não irá antecipar eleições legislativas, sublinhando que a estabilidade política é essencial para assegurar avanços no país.

“Não posso convocar eleições por interesse partidário”, afirmou Sánchez, numa declaração prestada na embaixada de Espanha junto da Santa Sé, após uma reunião com o Papa Leão XIV.

Segundo o El País, o primeiro-ministro espanhol aproveitou também para reiterar o apoio ao antigo líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero, depois de terem sido conhecidos o despacho judicial e o sumário do processo no qual foi constituído arguido.

“Não há motivos para mudar a minha posição”, declarou Sánchez, afastando qualquer distanciamento político em relação ao ex-governante.

Sobre a entrada, esta quarta-feira, da Unidade Central Operativa (UCO) da Guardia Civil na sede do PSOE, em Ferraz, Madrid, Sánchez afirmou que se tratou “aparentemente” de um pedido de informação e não de uma busca formal.

O líder do Executivo espanhol reforçou ainda que o partido continuará a colaborar com a justiça e prometeu “firmeza” perante qualquer eventual irregularidade.

Em causa estão as acusações contra o ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero que está a ser investigado pelo Tribunal Nacional de Espanha por alegados crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e crime organizado, no âmbito do caso relacionado com o resgate da companhia aérea Plus Ultra, que envolveu 53 milhões de euros de fundos públicos.

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