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Segundo o jornal El País, que cita autoridades espanholas, pelo menos 57 pessoas morreram na tentativa de chegar a Espanha a nado através da fronteira marítima de Ceuta, a maioria por afogamento enquanto tentava contornar o espigão fronteiriço de El Tarajal. As autoridades admitem que o número de vítimas mortais possa aumentar nas próximas horas, mantendo-se ativo um dispositivo de busca nas águas junto à fronteira.

A operação de procura envolve equipas especializadas da Guardia Civil espanhola, incluindo dois grupos de mergulhadores, com oito agentes do Grupo Especial de Atividades Subaquáticas (GEAS).

O Ministério do Interior espanhol atualizou indicou que cerca de 50 mil pessoas terão tentado entrar em Ceuta e que neste momento 37.500 regressaram voluntariamente a Marrocos.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, deslocou-se a Ceuta após os acontecimentos e classificou a situação como "um ataque, uma violação da integridade territorial de Espanha".

Sánchez agradeceu a cooperação das autoridades marroquinas para permitir que os regressos dos migrantes ocorram "quanto antes" e anunciou a instalação de boias no espigão fronteiriço como medida de contenção.

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