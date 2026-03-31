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O crescimento da criminalidade geral resulta sobretudo “de tipologias de crime associadas ao maior reforço da fiscalização das autoridades e a uma maior proatividade policial”, nomeadamente na criminalidade rodoviária, detenções por armas proibidas e crimes de desobediência. O roubo continua a ser o crime mais representativo da criminalidade violenta, correspondendo a 61,6% do total.

Apesar da descida global da criminalidade violenta e grave, o relatório aponta para um aumento do crime de violação, que atingiu em 2025 o valor mais elevado da última década.

As participações por violência doméstica diminuíram pelo terceiro ano consecutivo, com uma descida de 1,9%, totalizando 29.644 casos. As mulheres representam 69% das vítimas, com maior incidência nos distritos de Lisboa, Porto e Setúbal.

No domínio da imigração ilegal, o RASI destaca um crescimento de 225% nas participações, arguidos constituídos e detenções por auxílio à imigração ilegal. A criminalidade económico-financeira também registou uma subida expressiva, com um aumento de 154% no número de inquéritos iniciados, arguidos constituídos e detenções.

Em termos regionais, a maior descida da criminalidade geral ocorreu nos Açores, enquanto Coimbra (+11%), Leiria (+10,7%) e Bragança (+9,2%) registaram os maiores aumentos. Já na criminalidade violenta e grave, verificou-se um crescimento na maioria dos distritos, com destaque para Vila Real e Beja, sendo Portalegre o distrito com a maior redução (-26%).

O relatório completo ainda não foi divulgado. Ainda assim, o Sistema de Segurança Interna sublinha que, ao longo da última década, Portugal “não regista oscilações muito expressivas” nos indicadores de criminalidade, tendência que o RASI de 2025 confirma. O documento conclui que o país “permanece globalmente seguro”, embora existam indicadores que “exigem atenção”.

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