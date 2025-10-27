Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Infelizmente, os desaparecimentos que ocorrem no México estão ligados ao crime organizado na grande maioria dos casos. Não se trata de violência do Estado, como foi nos anos 1960, 1970 e até mesmo em parte dos anos 1980", afirmou a presidente mexicana em conferência de imprensa.

As declarações de Sheinbaum foram feitas depois de, na semana passada, o CED ter ativado um procedimento ao abrigo do artigo 34 da Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra Desaparecimentos Forçados para analisar se os desaparecimentos no México são generalizados ou sistemáticos.

A governante mexicana afirmou que a situação atual é "muito diferente dos desaparecimentos por motivos políticos" ocorridos no país nas décadas passadas.

"Não foram julgados de acordo com a lei, mas houve desaparecimentos forçados por motivos políticos", explicou.

Além disso, ressaltou que tal "é muito diferente" do que ocorre atualmente no México, pois agora não é o Estado o responsável pelos desaparecimentos.

"É claro que é preciso atender a isso e, por isso, fizemos as modificações nas leis e estamos a trabalhar nessa questão, mas é diferente e é isso que queremos deixar claro nesses documentos das Nações Unidas», acrescentou.

A presidente mexicana indicou que o Governo mantém um diálogo aberto com os organismos internacionais e que tem insistido para que a ONU reconheça a diferença entre os desaparecimentos forçados do passado e dos atuais.

"Isso foi manifestado várias vezes e continuamos a trabalhar com eles para que seja reconhecido dessa forma", afirmou.

