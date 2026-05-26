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O regresso foi realizado sob coordenação das autoridades portuguesas e francesas, após a decisão das instâncias judiciais competentes e em articulação com os serviços de proteção de menores, que asseguraram a transferência em condições de segurança.

As crianças tinham sido encontradas sozinhas numa área de pinhal no concelho de Alcácer do Sal, após um alerta que desencadeou uma operação policial e o envolvimento imediato das autoridades de proteção de menores em Portugal.

O caso levou à detenção de dois adultos, a mãe e o padrasto, entretanto sujeitos a medidas de coação e integrados num processo de cooperação judiciária internacional, que inclui um mandado de detenção europeu e o procedimento de extradição para França.

Desde então, as crianças permaneceram sob proteção do Estado português, em acolhimento temporário e acompanhamento psicológico, até ser concluída a articulação internacional para o seu repatriamento.

As autoridades francesas deverão agora dar seguimento ao enquadramento familiar e judicial do caso em território nacional, enquanto prossegue a investigação sobre as circunstâncias que levaram ao abandono dos menores em Portugal.