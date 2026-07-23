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Criança de um ano morre depois de ter sido esquecida na carrinha da creche

23 jul 2026 17:28
Atualidade
Uma criança de 18 meses morreu esta quinta-feira, em Almada, depois de ter sido alegadamente esquecida no interior de uma viatura pertencente a uma creche na Avenida do Cristo Rei.
Criança de um ano morre depois de ter sido esquecida na carrinha da creche

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Segundo o Correio da Manhã criança foi encontrada em estado grave e, apesar das manobras de reanimação realizadas no local, acabou por não resistir.

O alerta foi dado às 15h59, no local estiveram os Bombeiros de Cacilhas, a PSP, uma Viatura Médica de Emergência do Hospital de Almada e meios do INEM.

Segundo as informações disponíveis no diário uma pessoa ligada à creche apercebeu-se da presença da criança no veículo, tendo sido necessário partir um vidro para aceder ao seu interior. As circunstâncias do caso estão a ser apuradas pelas autoridades.

O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ), avança também o Correio da Manhã.

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