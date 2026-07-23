Criança de um ano morre depois de ter sido esquecida na carrinha da creche

Uma criança de 18 meses morreu esta quinta-feira, em Almada, depois de ter sido alegadamente esquecida no interior de uma viatura pertencente a uma creche na Avenida do Cristo Rei.
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