Criança de um ano morre depois de ter sido esquecida na carrinha da creche

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Correio da Manhã criança foi encontrada em estado grave e, apesar das manobras de reanimação realizadas no local, acabou por não resistir.

O alerta foi dado às 15h59, no local estiveram os Bombeiros de Cacilhas, a PSP, uma Viatura Médica de Emergência do Hospital de Almada e meios do INEM.

Segundo as informações disponíveis no diário uma pessoa ligada à creche apercebeu-se da presença da criança no veículo, tendo sido necessário partir um vidro para aceder ao seu interior. As circunstâncias do caso estão a ser apuradas pelas autoridades.