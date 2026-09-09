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Os resultados do PISA 2025, divulgados pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económicos (OCDE), mostram um novo recuo no desempenho dos jovens portugueses.

Na leitura e matemática, Portugal regressou a valores próximos dos registados em 2006, com cerca de 28% dos alunos de 15 anos a ficarem abaixo do nível mínimo de proficiência, enquanto a proporção de alunos com baixo desempenho aumentou 11 pontos percentuais desde 2015, lê-se no comunicado.

Denominado EKUI, trata-se de uma metodologia de aprendizagem multissensorial inclusiva que associa às letras do alfabeto, os seus sons e a forma de os produzir (alfabeto fonético), a língua gestual, os movimentos motores e o código Braille.

Segundo a criadora do método, as avaliações feitas pelas duas academias "identificam progressos superiores na linguagem, consciência fonológica, literacia emergente e competências sócio emocionais entre crianças que utilizaram a metodologia EKUI".

Premiada na Finlândia como "uma das melhores inovações educativas do mundo e apoiada pelo Portugal Inovação Social e pela SONAE", a metodologia, prossegue a nota de imprensa "mostra que é possível atuar muito mais cedo sobre competências fundamentais para a aprendizagem da leitura".

A responsável revelou que os dois estudos "reuniram dados comparativos de mais de 1.500 crianças, encontraram progressos superiores entre as que utilizaram a metodologia EKUI, quer na educação pré-escolar, através de um Programa de Desenvolvimento da Consciência Fonológica, quer no I Ciclo, através de um programa assente no Desenho Universal para a Aprendizagem".

Na avaliação da Universidade Católica Portuguesa de Braga, "realizada com crianças dos 03 aos 05 anos, o resultado mais expressivo surgiu aos 05 anos", revelou Celmira Macedo.

"Na prova de consciência fonológica, o grupo EKUI passou de 30,77 para 65,69 pontos, um ganho médio de 34,92 pontos, enquanto o grupo de controlo registou um aumento de 11 pontos", assinalou.

Na avaliação da Universidade da Beira Interior, prosseguiu, "o desenvolvimento da comunicação e linguagem foi cerca de duas vezes superior no grupo com intervenção EKUI, tanto na Educação pré-escolar (+11,97 pontos face a +5,3), como no I Ciclo (+20,36 face a +8,8). O grupo EKUI apresentou também um crescimento superior nas competências pré-leitoras e nas atitudes sócio emocionais", lê-se ainda.

A avaliação em Braga identificou ainda uma "redução da variabilidade dos resultados no grupo de intervenção. Os autores interpretam esse resultado como um possível efeito nivelador: as crianças com níveis de desempenho inferior tiveram uma maior aproximação às crianças que partiam de níveis de desempenho superiores".

Para a responsável, "este dado ganha relevância quando colocado ao lado dos resultados do PISA, que continuam a mostrar uma forte associação entre o contexto socioeconómico e o desempenho escolar, evidenciando que as desigualdades de partida permanecem um dos principais desafios dos sistemas educativos".

"O PISA mostra o problema aos 15 anos. Os estudos sobre a EKUI mostram-nos que estes resultados podem ser amenizados ou mitigados investindo a partir da Educação Pré-Escolar", conclui.

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