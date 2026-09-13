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Os pedidos de vaga nas creches abrangidas pela medida da gratuitidade passaram a ser feitos exclusivamente online desde 9 de abril de 2026. O processo é realizado através do Portal da Segurança Social, onde as famílias podem pesquisar vagas e acompanhar as candidaturas.

A alteração abrange crianças até aos três anos que frequentem creches e creches familiares da rede social e solidária, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, amas da Segurança Social e estabelecimentos públicos e privados que aderiram à medida Creche Feliz.

Para procurar uma vaga, os encarregados de educação devem entrar no Portal da Segurança Social, pesquisar os estabelecimentos disponíveis e apresentar a candidatura à creche pretendida. O novo sistema permite centralizar as candidaturas e acompanhar o estado do pedido.

Há, no entanto, uma situação em que não é necessário repetir a candidatura. As inscrições presenciais feitas antes de 9 de abril de 2026 mantêm-se válidas quando a admissão da criança já tiver sido confirmada pela creche.

A atribuição das vagas continua sujeita aos critérios de prioridade definidos legalmente. Entre os fatores considerados estão situações de deficiência ou incapacidade, crianças beneficiárias de determinadas prestações sociais, famílias monoparentais ou numerosas e a existência de irmãos na mesma creche.

A antiga aplicação Creche Feliz foi entretanto descontinuada. O processo passou a estar integrado no sistema da Segurança Social, permitindo às famílias consultar vagas, apresentar pedidos e acompanhar as respetivas candidaturas num único espaço.

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