Os novos comboios, que integram a série CP 2700, distinguem-se pela eficiência energética e por uma velocidade máxima de 160 km/hora, estando igualmente preparados para responder às atuais exigências de conforto e conectividade dos passageiros, com Wi-Fi a bordo e tomadas para carregamento de equipamentos eletrónicos, diz a empresa de transportes.

A primeira unidade agora entregue é bimodo, funcionando com tração elétrica e diesel. O comboio tem capacidade para 369 passageiros e inclui áreas dedicadas a pessoas com mobilidade reduzida e ao transporte de bicicletas, reforçando a acessibilidade e a adequação a diferentes perfis de utilizadores.

O investimento global ascende a 158 milhões de euros e contempla a aquisição de 12 automotoras bimodo e 10 automotoras elétricas, estas últimas financiadas no âmbito do Programa para a Ação Climática e Sustentabilidade (PACS).

Segundo a CP, este reforço da frota insere-se numa estratégia orientada para a mobilidade sustentável, procurando responder à crescente procura pelo transporte ferroviário, ao mesmo tempo que contribui para a transição energética e para a coesão territorial, através da melhoria da oferta de transporte público em todo o país.

