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A CP foi “multada” em 2025 por causa dos atrasos nos comboios. A transportadora do Estado foi penalizada em mais de 1 milhão de euros pela falta de pontualidade dos serviços urbanos, regionais e Intercidades. Este foi o principal incumprimento do contrato de serviço público da empresa. A CP mais do que duplicou os lucros em 2025, para 4,9 milhões de euros, mas mantêm-se os problemas com a contratação e retenção dos trabalhadores, segundo o relatório e contas divulgado na quinta-feira.
O contrato que compensa a CP pelo transporte público sobre carris a nível nacional prevê uma meta de pontualidade de 95% para os serviços urbanos e de 85% para os comboios regionais e Intercidades – o Alfa Pendular fica de fora destas contas porque é um serviço comercial, pelo qual a CP não recebe compensação do Estado. Neste indicador apenas contam os atrasos causados exclusivamente pela CP, deixando de fora os impactos dos problemas com a rede ferroviária, sob gestão da Infraestruturas de Portugal (IP).
Em 2025, a CP “perdeu” 1,18 milhões de euros por causa da falta de pontualidade. O “tempo de paragem excedido” foi apontado como o principal responsável pelos atrasos. Por exemplo, um comboio Intercidades tem um determinado período de paragem para entrada e saída de passageiros. O horário técnico define um ou dois minutos para embarque e desembarque. Na realidade, o comboio pode ficar parado por cinco ou mais minutos, conforme o número de viajantes na plataforma. Os atrasos acumulam-se ao longo da viagem e são impossíveis de recuperar até ao destino.
A própria CP poderia melhorar a situação ajustando os tempos de paragem nas estações e indicando mais informação aos passageiros sobre o local onde o comboio vai parar nas estações. Na estação de Porto-Campanhã, há apenas um simples quadro, numa zona pouco visível, com a indicação dos setores em que o comboio vai parar conforme o número da carruagem, indicado no bilhete. Não raras vezes, um passageiro ocasional fica desamparado na estação.
Nos serviços suburbanos e regionais, a demora na entrada e saída de passageiros deve-se, por exemplo, às diferenças de altura entre o comboio e a plataforma, que dificultam a vida a pessoas com menos mobilidade. Nos comboios regionais, por força da antiguidade do material circulante, os degraus para subir a bordo também complicam o embarque e saída de utentes. Um sistema de informação ao passageiro nas estações também permitiria entrar nas carruagens onde há menor afluência, facilitando o embarque.
A CP, no entanto, não concorda em assumir totalmente a responsabilidade por estes atrasos. A empresa indica que “foram identificadas inconsistências na imputação das responsabilidades pelos atrasos, comprometendo a fiabilidade dos indicadores de desempenho, em especial nos casos associados a tempo de paragem excedido”, refere o relatório e contas. A transportadora está a rever, em conjunto com a IP, os “mecanismos de apuramento” dos atrasos para “garantir rigor e transparência na atribuição de responsabilidades”.
A empresa ferroviária também é penalizada pelas plataformas pequenas para o comprimento dos comboios, sobretudo na Linha do Minho. Por causa disso, três anos depois da modernização, há 26 estações e apeadeiros nesta linha que terão plataformas prolongadas para que finalmente os comboios Intercidades e Interregionais caibam nas plataformas. As obras estarão a cargo da IP e começarão ainda este ano, escreveu o 24notícias no final de março último.
Os atrasos dos comboios por culpa própria corresponderam a mais de 95% da penalização paga pela CP por incumprimento do contrato de serviço público em 2025. No total, a transportadora pagou uma “multa” de cerca de 1,23 milhões de euros.
Intercidades, o comboio mais atrasado
Considera-se como atrasado o comboio suburbano que chega ao destino mais de três minutos depois da hora programada; nos restantes serviços, o atraso tem de ser superior a cinco minutos para não cumprir o critério da pontualidade diária.
Em 2025, este indicador desceu de 64,6% para 62,2% se for feita a média de todos os serviços da transportadora. Limitações de velocidade por causa das obras e do mau estado da linha ferroviária são apontadas como as principais causas para os atrasos dos comboios, alega a CP. Olhando os números em detalhe, há casos mais preocupantes.
Por conta das obras de modernização iniciadas em 2024, a Linha de Cascais tornou-se na linha suburbana menos pontual do país: apenas 44,3% dos serviços realizados em 2025 chegaram com menos de três minutos de atraso, ainda pior do que os 49,1% verificados em 2024. As obras e reduções de velocidade também têm limitado os comboios entre o Porto e Aveiro: apenas 49,5% chegaram a horas em 2025, o que compara com os 79,2% de 2024 – nesse ano, ainda vigoravam horários ajustados às obras entre Gaia e Espinho.
Em sentido contrário, o serviço do Porto para Caíde e Marco de Canaveses tornou-se no mais pontual da CP, com 79,4% dos serviços a cumprirem o horário, melhoria face aos 67,6% de 2024.
No longo curso, praticamente dois em cada três comboios chegaram atrasados: no Alfa Pendular, apenas 38,3% das viagens foram concluídas com menos de cinco minutos de atraso – ainda assim, recuperando dos 33,2% de 2024; no Intercidades, o indicador de pontualidade recuou dos 41,5% para 34%. O serviço regional, medido através de uma média nacional, teve um indicador de pontualidade de 66,1%, melhorando o valor de 2024, de 62,2%.
Dificuldade em contratar
No final de 2025, a CP contava com 3940 funcionários, mais 50 do que no final do ano anterior. A empresa, no entanto, continua a sofrer com a falta de autonomia junto do Estado, dificultando a contratação e retenção de quadros. Isso reflete-se nas despesas com pessoal, que ficaram 7,7 milhões de euros abaixo do que estava previsto.
“As despesas com pessoal ficaram abaixo do valor previsto […] devido, essencialmente, ao número de recrutamentos ter sido inferior ao previsto, por não se terem obtido as necessárias autorizações por parte da tutela, pelo elevado número de saídas não previstas e pela dificuldade de recrutamento para as bases das carreiras, o que obrigou a reiniciar vários processos de recrutamento”, justifica a transportadora no relatório e contas.
A falta de efetivos teve consequência no trabalho das oficinas, com o “número de intervenções inferior ao planeado”; nas operações, a falta de revisores e de maquinistas justificou o “acréscimo verificado em termos de gastos com trabalho suplementar”. Isto implicou ainda, por exemplo, a “contingência de ter de reduzir o número de brigadas” de fiscalização de bilhetes, sobretudo no final do ano. A CP foi penalizada em 42,2 mil euros por causa disso.
A empresa registou lucros pelo quarto ano consecutivos mas os resultados positivos estão longe de ser visíveis para os passageiros.
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