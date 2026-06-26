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A CP foi “multada” em 2025 por causa dos atrasos nos comboios. A transportadora do Estado foi penalizada em mais de 1 milhão de euros pela falta de pontualidade dos serviços urbanos, regionais e Intercidades. Este foi o principal incumprimento do contrato de serviço público da empresa. A CP mais do que duplicou os lucros em 2025, para 4,9 milhões de euros, mas mantêm-se os problemas com a contratação e retenção dos trabalhadores, segundo o relatório e contas divulgado na quinta-feira.

O contrato que compensa a CP pelo transporte público sobre carris a nível nacional prevê uma meta de pontualidade de 95% para os serviços urbanos e de 85% para os comboios regionais e Intercidades – o Alfa Pendular fica de fora destas contas porque é um serviço comercial, pelo qual a CP não recebe compensação do Estado. Neste indicador apenas contam os atrasos causados exclusivamente pela CP, deixando de fora os impactos dos problemas com a rede ferroviária, sob gestão da Infraestruturas de Portugal (IP).

Em 2025, a CP “perdeu” 1,18 milhões de euros por causa da falta de pontualidade. O “tempo de paragem excedido” foi apontado como o principal responsável pelos atrasos. Por exemplo, um comboio Intercidades tem um determinado período de paragem para entrada e saída de passageiros. O horário técnico define um ou dois minutos para embarque e desembarque. Na realidade, o comboio pode ficar parado por cinco ou mais minutos, conforme o número de viajantes na plataforma. Os atrasos acumulam-se ao longo da viagem e são impossíveis de recuperar até ao destino.

A própria CP poderia melhorar a situação ajustando os tempos de paragem nas estações e indicando mais informação aos passageiros sobre o local onde o comboio vai parar nas estações. Na estação de Porto-Campanhã, há apenas um simples quadro, numa zona pouco visível, com a indicação dos setores em que o comboio vai parar conforme o número da carruagem, indicado no bilhete. Não raras vezes, um passageiro ocasional fica desamparado na estação.

Fotografia da placa da CP com indicação de local de paragem das carruagens do Intercidades e Alfa Pendular na estação de Porto-Campanhã

Nos serviços suburbanos e regionais, a demora na entrada e saída de passageiros deve-se, por exemplo, às diferenças de altura entre o comboio e a plataforma, que dificultam a vida a pessoas com menos mobilidade. Nos comboios regionais, por força da antiguidade do material circulante, os degraus para subir a bordo também complicam o embarque e saída de utentes. Um sistema de informação ao passageiro nas estações também permitiria entrar nas carruagens onde há menor afluência, facilitando o embarque.

A CP, no entanto, não concorda em assumir totalmente a responsabilidade por estes atrasos. A empresa indica que “foram identificadas inconsistências na imputação das responsabilidades pelos atrasos, comprometendo a fiabilidade dos indicadores de desempenho, em especial nos casos associados a tempo de paragem excedido”, refere o relatório e contas. A transportadora está a rever, em conjunto com a IP, os “mecanismos de apuramento” dos atrasos para “garantir rigor e transparência na atribuição de responsabilidades”.

A empresa ferroviária também é penalizada pelas plataformas pequenas para o comprimento dos comboios, sobretudo na Linha do Minho. Por causa disso, três anos depois da modernização, há 26 estações e apeadeiros nesta linha que terão plataformas prolongadas para que finalmente os comboios Intercidades e Interregionais caibam nas plataformas. As obras estarão a cargo da IP e começarão ainda este ano, escreveu o 24notícias no final de março último.

Os atrasos dos comboios por culpa própria corresponderam a mais de 95% da penalização paga pela CP por incumprimento do contrato de serviço público em 2025. No total, a transportadora pagou uma “multa” de cerca de 1,23 milhões de euros.

Intercidades, o comboio mais atrasado

Considera-se como atrasado o comboio suburbano que chega ao destino mais de três minutos depois da hora programada; nos restantes serviços, o atraso tem de ser superior a cinco minutos para não cumprir o critério da pontualidade diária.

Em 2025, este indicador desceu de 64,6% para 62,2% se for feita a média de todos os serviços da transportadora. Limitações de velocidade por causa das obras e do mau estado da linha ferroviária são apontadas como as principais causas para os atrasos dos comboios, alega a CP. Olhando os números em detalhe, há casos mais preocupantes.

Por conta das obras de modernização iniciadas em 2024, a Linha de Cascais tornou-se na linha suburbana menos pontual do país: apenas 44,3% dos serviços realizados em 2025 chegaram com menos de três minutos de atraso, ainda pior do que os 49,1% verificados em 2024. As obras e reduções de velocidade também têm limitado os comboios entre o Porto e Aveiro: apenas 49,5% chegaram a horas em 2025, o que compara com os 79,2% de 2024 – nesse ano, ainda vigoravam horários ajustados às obras entre Gaia e Espinho.

Em sentido contrário, o serviço do Porto para Caíde e Marco de Canaveses tornou-se no mais pontual da CP, com 79,4% dos serviços a cumprirem o horário, melhoria face aos 67,6% de 2024.

No longo curso, praticamente dois em cada três comboios chegaram atrasados: no Alfa Pendular, apenas 38,3% das viagens foram concluídas com menos de cinco minutos de atraso – ainda assim, recuperando dos 33,2% de 2024; no Intercidades, o indicador de pontualidade recuou dos 41,5% para 34%. O serviço regional, medido através de uma média nacional, teve um indicador de pontualidade de 66,1%, melhorando o valor de 2024, de 62,2%.

Dificuldade em contratar

No final de 2025, a CP contava com 3940 funcionários, mais 50 do que no final do ano anterior. A empresa, no entanto, continua a sofrer com a falta de autonomia junto do Estado, dificultando a contratação e retenção de quadros. Isso reflete-se nas despesas com pessoal, que ficaram 7,7 milhões de euros abaixo do que estava previsto.

“As despesas com pessoal ficaram abaixo do valor previsto […] devido, essencialmente, ao número de recrutamentos ter sido inferior ao previsto, por não se terem obtido as necessárias autorizações por parte da tutela, pelo elevado número de saídas não previstas e pela dificuldade de recrutamento para as bases das carreiras, o que obrigou a reiniciar vários processos de recrutamento”, justifica a transportadora no relatório e contas.

A falta de efetivos teve consequência no trabalho das oficinas, com o “número de intervenções inferior ao planeado”; nas operações, a falta de revisores e de maquinistas justificou o “acréscimo verificado em termos de gastos com trabalho suplementar”. Isto implicou ainda, por exemplo, a “contingência de ter de reduzir o número de brigadas” de fiscalização de bilhetes, sobretudo no final do ano. A CP foi penalizada em 42,2 mil euros por causa disso.

A empresa registou lucros pelo quarto ano consecutivos mas os resultados positivos estão longe de ser visíveis para os passageiros.

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