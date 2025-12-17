Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Penso que por altura da discussão das questões de censura que foi apresentada no parlamento a propósito do caso de Spinumviva, Marques Mendes exigiu que fossem feitos esclarecimentos que ele considerou essenciais, portanto, este caso tem todas as analogias e todos os paralelos”, afirmou Cotrim Figueiredo, após uma visita a um quartel do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O candidato do partido IL acrescentou ainda: “Há paralelismos e eu recordo-me que até o próprio candidato Marques Mendes fez questão de dizer na altura, em relação ao caso que envolveu o primeiro-ministro Montenegro, que era muito importante, era essencial, que o primeiro-ministro esclarecesse todos os contornos daquele caso”.

Cotrim Figueiredo sublinhou que a transparência dos candidatos evita suspeitas sobre potenciais conflitos de interesse: “Os candidatos presidenciais têm a obrigação de ser o mais transparentes possível relativamente ao seu percurso político e ao seu percurso profissional”. Sobre a investigação à empresa familiar do primeiro-ministro, o candidato disse esperar que o prazo anunciado pelo Procurador-Geral da República “voluntariamente” seja cumprido, acrescentando que espera que, desta vez, “talvez não recorra a figuras de estilo e de discurso tão coloridas como 'presentes de Natal', porque eu acho que não é isso que se espera de um procurador-geral”, mas sim que “contribua para a confiança dos cidadãos na Justiça e, sobretudo, para a confiança em que a atuação do Ministério Público se pauta pelas mais transparentes e claras regras de prioridade de investigação judicial e não por qualquer outro motivo”.

Por sua vez, Luís Marques Mendes reiterou hoje em declarações aos jornalistas na entrega de assinaturas no Tribunal Constitucional (TC) a sua disponibilidade para revelar os clientes da sua empresa familiar, desde que estes autorizem a divulgação, afirmando: “Eu disse ao Observador que divulgaria os clientes da minha sociedade pessoal e fá-lo-ei desde que seja cumprida a autorização dos próprios nos termos da lei de proteção de dados”.

Marques Mendes explicou que a disponibilização refere-se apenas aos clientes da empresa familiar, que tinha funções de consultoria e foi extinta em novembro, e não aos clientes que representou na Abreu Advogados. Sobre a campanha presidencial, o candidato afirmou que “desde o início, faço uma campanha pela positiva, com espírito construtivo, apresentando propostas, mostrando que quero ser um Presidente da área da moderação, mas com muita firmeza”.

Depois de terem sido divulgadas sondagens favoráveis, Marques Mendes pediu “não entrarem em triunfalismos”, lembrando que “as sondagens são boas, mas a sondagem que conta é no dia das eleições”. O candidato frisou ainda que Portugal “tem quase 900 anos de vida, tem problemas, mas também tem coisas extraordinárias” e prometeu empenhar-se em compromissos essenciais, incluindo convidar um jovem para o Conselho de Estado.

