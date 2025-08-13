Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ex-primeiro-ministro, que esteve presente na reunião, disse que a “UE está determinada a trabalhar em estreita colaboração e em união com os EUA para pôr fim à guerra de agressão da Rússia e garantir uma paz justa e duradoura”.

“Estamos prontos para fazer a nossa parte. Alcançar um cessar-fogo continua a ser a prioridade — como um passo necessário para negociações significativas com a Ucrânia”, concluiu numa declaração na rede social X.

Já Ursula von der Leyen sublinhou na mesma rede social ter tido também uma conversa muito positiva com Trump e Zelensky, confirmando que na mesma foram “trocadas impressões” sobre a reunião entre Trump e Putin que se realizar esta sexta-feira.

“Hoje, a Europa, os EUA e a OTAN reforçaram o terreno comum em relação à Ucrânia. Continuaremos a manter uma coordenação estreita”, escreveu nas redes sociais. “Ninguém deseja a paz mais do que nós, uma paz justa e duradoura”, concluiu a Presidente da Comissão Europeia.

Também no X, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, pediu que se chegue a um cessar-fogo e a uma “paz justa e duradoura na Ucrânia” o mais rapidamente possível e frisou que a União Europeia e os Estados Unidos estão unidos e determinados.

“Unidade e determinação — foi este o espírito da Coligação e desta com os Estados Unidos da América (EUA) na reunião que tivemos esta tarde. Juntos temos de conseguir, o mais rapidamente possível, o cessar-fogo e uma paz justa e duradoura na Ucrânia”, lê-se na publicação de Luís Montenegro.

Recorde-se que a cimeira de sexta-feira entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, vai realizar-se na base militar de Elmendorf-Richardson, em Anchorage, no Alasca, confirmou hoje a Casa Branca (presidência).

O anúncio sobre o local da reunião bilateral para discutir as tréguas na Ucrânia confirmou a informação divulgada inicialmente pelo jornal The Washington Post, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

O enclave militar localizada no norte de Anchorage é considerada o único local no Alasca que cumpre os requisitos de segurança para uma reunião da magnitude da que vai ocorrer na sexta-feira.

No contexto desta cimeira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está hoje em Berlim.

Zelensky e líderes europeus, entre os quais a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o chanceler alemão, Friedrich Merz, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o Presidente francês, Emmanuel Macron, procuram convencer Donald Trump a defender os interesses da Ucrânia na cimeira bilateral agendada para sexta-feira no Estado norte-americano do Alasca.

Trump considerou “muito respeitosa” a deslocação do homólogo russo aos Estados Unidos na sexta-feira.

Trata-se da segunda cimeira entre os dois líderes, depois do encontro de Helsínquia, em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump como chefe de Estado.