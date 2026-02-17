Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Proteção Civil, citada pela Lusa, o alerta foi dado às 01h15, após uma derrocada na Rua Duarte Pacheco Pereira. As três casas atingidas já tinham sido evacuadas anteriormente pelas autoridades, tendo a terra invadido várias divisões.

Por precaução, 20 residentes de prédios contíguos foram retirados e realojados temporariamente no parque de campismo da Fundação Inatel. As operações no local contaram com o apoio de vários meios, incluindo a Guarda Nacional Republicana.

Na segunda-feira, a presidente da câmara, Inês de Medeiros, já tinha admitido que muitas das pessoas retiradas das habitações devido a anteriores deslizamentos poderão não conseguir regressar a casa. Até então, cerca de 230 pessoas tinham sido realojadas de emergência pelo município.

Para acompanhar a situação, equipas da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa, foram mobilizadas para monitorizar as arribas, no âmbito de um protocolo existente desde 2023. A autarquia solicitou também a colaboração do Laboratório Nacional de Engenharia Civil para avaliar a estabilidade das zonas afetadas.

Desde o início das tempestades, têm sido registados vários deslizamentos de terras nas arribas da Costa de Caparica e de Porto Brandão.