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Os lançamentos incluem o Palácio dos Távoras Vinhas Velhas Branco 2023, o Palácio dos Távoras Vinhas Velhas Tinto 2021, o Palácio dos Távoras Alicante Bouschet 2023 e o Palácio dos Távoras Gold Edition Tinto 2021, este último proveniente de uma microparcela de vinhas velhas e disponível numa edição muito limitada.

A empresa preserva atualmente 22 hectares de vinhas velhas na sub-região da Terra Quente, incluindo diversas parcelas centenárias consideradas entre as mais relevantes de Trás-os-Montes. Segundo o produtor, estas vinhas representam um património agrícola e genético difícil de reproduzir, assumindo hoje um papel central na produção de vinhos de elevada qualidade.

"Uma vinha centenária não pode ser recriada… pode apenas ser preservada. Produzir vinho a partir destas parcelas significa interpretar um património construído ao longo de décadas", afirma António Boal, CEO da Costa Boal Family Estates.

Os novos vinhos resultam de field blends de castas tradicionais e de uma filosofia de mínima intervenção, tanto na vinha como na adega. A vindima é manual, seguida de uma criteriosa seleção das uvas, enquanto o estágio em barricas de carvalho francês procura acrescentar complexidade sem comprometer a expressão do terroir.

Paralelamente, a empresa está a desenvolver, em parceria com instituições académicas e científicas, um projeto de mapeamento e caracterização das castas presentes nas vinhas históricas da Quinta dos Távoras. O estudo prevê a identificação varietal, genética, agronómica e química das videiras, contribuindo para a conservação da diversidade vitícola da região e para o conhecimento científico sobre este património.

Segundo António Boal, a procura crescente por vinhos de origem reforça a importância da preservação destas vinhas. "Hoje, os consumidores procuram autenticidade e ligação ao território. Um grande vinho vive na vinha, na paisagem e na história que consegue transmitir", sublinha.

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