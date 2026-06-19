O projeto, limitado a algumas lojas selecionadas, apresenta três referências que combinam a identidade do Douro com uma proposta mais acessível: o Costa Boal Colheita, o Curvas do Tua Tinto e o Curvas do Tua Reserva Tinto. Apesar de pensados para um consumo mais descontraído, os vinhos mantêm características de frescura, elegância e perfil gastronómico, atributos associados ao trabalho do enólogo Paulo Nunes.

António Boal, fundador e rosto da família produtora, explicou que a iniciativa pretende aproximar os vinhos Costa Boal de um público mais alargado “sem abdicar da qualidade, da frescura e da identidade que definem os nossos projetos”. A produção será limitada, em consonância com a filosofia da marca, que privilegia vinhos de terroir com assinatura e personalidade bem definidas.

A presença contínua dos vinhos no Pingo Doce insere-se numa estratégia mais ampla da Costa Boal de reforçar o reconhecimento dos vinhos durienses no mercado nacional, especialmente no segmento premium, mas também de tornar estes vinhos mais acessíveis em termos de preço, sem comprometer a sua qualidade intrínseca.

Fundada em 2009, a Costa Boal Family Estates tem vinhas no Douro e em Trás‑os‑Montes, contando com uma tradição familiar que remonta ao século XIX. Ao longo dos anos, António Boal tem vindo a reforçar a presença dos seus rótulos no segmento premium nacional, mas com esta iniciativa pretende também conquistar consumidores que valorizam vinhos de autor no dia a dia.